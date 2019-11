Slob: ‘heel bijzonder’, maar scholen in Nieuw-West mogen week dicht

De zestien scholen van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden in Amsterdam-Nieuw-West mogen de deuren een week lang sluiten. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs noemt dat wel ‘heel bijzonder’.

“Het lijkt me voor ouders wel even slikken dat je zomaar ineens een week je kinderen thuiskrijgt,” zegt de minister. Volgens de bewindsman mogen scholen zeven keer per jaar een dag uitroosteren voor studieverlof. “Dat lijkt deze scholenkoepel nu aaneengesloten te hebben gedaan; gelijk al aan het begin van het schooljaar. Als ouders daarmee instemmen, dan kan dat in principe.”

Volgens Slob heeft de school de beslissing ‘ongetwijfeld’ genomen in overleg met de medezeggenschapsraad. “Ouders zijn onderdeel van de school en zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Over dit soort maatregelen zal een school niet licht beslissen, dus ouders hebben daar een stem in.”

Geen noodplan

De minister vindt het wel opmerkelijk dat de scholengroep nooit een noodplan bij hem indiende, zoals zijn ministerie scholen verzocht. Maanden geleden ging Slob met de Onderwijsinspectie al om tafel over het lerarentekort. “Oók met bestuurders uit Amsterdam.” Vorige maand werd dat gesprek nog eens gevoerd. “We hebben hen gevraagd met hele concrete plannen te komen voor het geval ze met calamiteiten te maken krijgen: leraren die langdurig uitvallen waar ze geen vervanging voor kunnen vinden.”

De plannen moeten worden gemaakt voor een specifieke situatie, dus voor de stad Amsterdam of voor een stadsdeel. “Het ministerie wil ook maximaal helpen bij die plannen. Maar van deze scholengroep hebben we die nog niet gezien.”

Andere problemen

Slob erkent dat het lerarentekort ‘zeker in een stad als Amsterdam’ een heel groot probleem is. Hij wijst erop dat er in de grote steden ook andere problemen spelen, die het lerarentekort alleen maar nijpender maken. “In de grote steden zit zo’n 25 procent van de scholen onder de opheffingsnorm. Dat vraagstuk moet in de steden worden opgepakt.”



Slob weet niet of dat probleem ook speelt bij de zestien scholen in Nieuw-West. “Ik sluit niet uit dat dat hier ook speelt.” Ook de 16e Montessorischool in Gaasperdam, die stelde vanwege het lerarentekort te sluiten, zat met 111 leerlingen onder de norm van 195 scholieren.

Ook noemt Slob de huisvesting in Amsterdam een probleem. “Als leraren elders goedkoper kunnen wonen, zie je dat ze daar soms voor kiezen. Dat is heel erg ingewikkeld voor de grote stad. Daarom krijgen ze ook extra geld van mij, zodat ze lokaal plannen kunnen maken.”