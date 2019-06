Slob bevestigt: flink minder reclame op NPO

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie). Beeld ANP

Slob presenteerde vrijdag zijn plannen voor een nieuwe NPO. Het bestel moet volgens hem op de schop, omdat de omroepen steeds minder verdienen aan reclame en die inkomstenbron ook erg onzeker is. Door een flink deel van de spotjes en advertenties te schrappen, worden die de kinderen ook deels bespaard. Bovendien willen online-adverteerders steeds meer weten van hun doelwitten, en dat wringt met ‘de waarden van een publiek gefinancierde omroep’, vindt de minister.

Het Rijk springt bij om de inkomsten die de omroepen straks mislopen te compenseren. Maar de 40 miljoen die het bijlegt, is niet genoeg. De omroepen moeten zelf met de kaasschaaf aan de slag om nog eens 20 miljoen te bezuinigen. Al mag dat niet ten koste van programma’s gaan. De Ster, die reclamezendtijd voor de omroepen aan de man brengt, waarschuwt dat zelfs een gat van 40 miljoen rest.

Veel van Slobs plannen waren al uitgelekt. Zo blijft het slecht bekeken derde net NPO3 behouden. De jongerenzender moet wel plaats gaan bieden aan regionaal nieuws. NPO3 wordt een ‘venster’ waardoor kijkers hun eigen provinciale of regionale zender kunnen zien. Omroepen met een grote achterban, die nu nog veel geld opstrijken, leveren wat in ten gunste van de kleintjes. Tegelijkertijd heeft een nieuwe omroep minder leden nodig voor een plekje in het bestel.

De NPO is straks niet meer verplicht drie televisie- en vijf radiozenders te vullen. Dat schept bijvoorbeeld ruimte voor meer onlinekanalen.