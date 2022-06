Slim klimmen en taxiën op 1 motor: piloten dragen 10 maatregelen aan voor schoner en stiller vliegen

Als de weersomstandigheden dat toelaten, zou in een kwart van de Schipholvluchten minder gebruik gemaakt kunnen worden van de straalmotoren om af te remmen, wat op jaarbasis in totaal ruim 300.000 kilo brandstof scheelt. Beeld Getty Images/EyeEm

Dinsdagmiddag overhandigt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de vakorganisatie van piloten, een manifest met tien maatregelen om het vliegverkeer schoner en stiller te maken aan de Tweede Kamer. Een voorbeeld: door alleen al de helft van de toestellen ‘slim’ te laten klimmen na de start vanaf Schiphol, kan volgens de vliegers per jaar 1,3 miljoen kilo kerosine worden bespaard.

“Het zijn tien aanbevelingen die een mooie bijdrage kunnen leveren aan stiller en efficiënter vliegen,” zegt woordvoerder Hugo Lantain van VNV. “Zo willen we een bijdrage aan het verminderen van hinder en uitstoot, waarbij veiligheid voorop staat.”

Het gaat daarbij volgens hem om ‘suggesties’ om de baancapaciteit op Schiphol te verhogen of vliegroutes aan te passen zodat een vliegtuig minder lang hoeft rond te cirkelen bij grote drukte. Ook doet de vliegersvereniging voorstellen op het gebied van opleiding en training. “Een aantal zaken vraagt investeringen, zoals van Luchtverkeersleiding Nederland. De overheid zou dat moeten stimuleren.”

Minder luchtweerstand

Eerder genoemd voorbeeld van ‘slim klimmen’ na de start, kan door iets minder snel dan nu gebruikelijk naar de opgegeven kruishoogte te gaan. Daardoor is er minder luchtweerstand en kunnen toestellen efficiënter wegvliegen. “Verschillende luchtvaartmaatschappijen doen dat al, maar nog niet iedereen.”

Net zo goed kan ook het verbruik bij het aanvliegen náár de landingsbaan omlaag. Als de weersomstandigheden dat toelaten, zou in een kwart van de gevallen minder gebruik gemaakt kunnen worden van de straalmotoren om af te remmen, wat op jaarbasis in totaal ruim 300.000 kilo brandstof scheelt.

Een aantal andere vliegersvoorstellen wordt vaak al deels toegepast. Zo heeft Schiphol eerder aangekondigd alle gates en opstelplaatsen van stroomaansluitingen te voorzien, zodat toestellen niet langer hun aggregaat hoeven te laten draaien. Nu is dat ruwweg bij de helft van de parkeerplekken mogelijk.

Zo taxiën Europavliegers van onder meer KLM – als dat veilig kan – naar de landingsbaan steevast op één straalmotor, in plaats van twee. Dit invoeren voor alle gebruikers levert volgens VNV alleen al op Schiphol bijna 900.000 kilo brandstofbesparing op en vermindert bovendien de uitstoot van ultrafijnstof op de platforms.

Omdat dit bij grote vliegtuigen, die intercontinentaal vliegen, vanwege het gewicht niet werkt, beproeft Schiphol momenteel het elektrisch slepen van zulke toestellen van en naar de baan.

Hand in eigen boezem

De vliegers steken, met de luchtvaartmaatschappijen, de hand ook in eigen boezem. Zowel in de opleiding van nieuwe piloten als de regelmatige training van verkeersvlieger moet meer aandacht worden besteed aan de geluids- en milieuoverlast van het vliegverkeer en maatregelen om die zo veel mogelijk te beperken,.

Zo kan tijdens de vlucht meer de nadruk worden gelegd op brandstofbesparing waar nu – bijvoorbeeld bij vertragingen – de snelheid en daarmee de uitstoot wordt verhoogd. Daarbij zou ook haast gemaakt moeten worden met de herindeling van het Nederlandse luchtruim, waaraan al jaren wordt gepuzzeld, en een betere indeling van het Europese luchtruim.

Bewust van overlast

“Vliegers realiseren zich door hun bijzondere werkplek als geen ander wat onze impact is,” aldus Lantain. “We willen laten zien dat we als vliegers bewust zijn van de rol die we spelen op het gebied van stiller en efficiënter vliegen en de overlast die we veroorzaken.“

“De impact van de luchtvaart op de mondiale klimaatproblemen is beperkt, maar ook wij willen een bijdrage leveren aan het verder verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen en de negatieve impact op de leefomgeving door geluidsoverlast”

VNV wil al langer een grotere rol spelen in de maatschappelijke discussies over de luchtvaart. Zo probeert het vliegersverbond tot nu toe tevergeefs een plek aan tafel te krijgen in het veiligheidsoverleg op Schiphol, dat tot nu tussen luchthaven, verkeersleiding en maatschappijen wordt gevoerd.