Sleeën en ijspret: vanaf het weekend streng winterweer op komst

Sneeuwpret in Amsterdam. Beeld Nosh Neneh

Afgelopen week sijpelden de eerste berichten al door, het zou weleens echt winter kunnen worden. Nu is het zeker, Nederland krijgt te maken met zeker een week klassiek winterweer, zegt ook Alfred Snoek van Weerplaza. Hij sluit zelfs een kouderecord niet uit. Er kan hoe dan ook geschaatst worden. De vraag is alleen nog waar en wanneer.

Het winterweer begint aankomend weekeinde met sneeuwbuien in de nacht van zaterdag op zondag. “Die ochtend wordt iedereen wakker in een witte wereld,” voorspelt Snoek. Die sneeuw vormt later in de week de basis voor nog meer kou rond Amsterdam. “De sneeuw is als een deken voor de bodemwarmte van de aarde, waardoor het koud blijft. Of er nou vier centimeter of dertig centimeter ligt, maakt dan niet uit.”

De wind komt uit het oosten en dat betekent nog meer aanvoer van koude lucht. “Zeker wanneer er opklaringen zijn, kan de temperatuur tot ver beneden het vriespunt dalen. Ik denk op bepaalde momenten zelfs aan 15 graden onder de nul. Als het bewolkt is, blijft het steken op zeven of acht graden onder de nul.”

Schaatsen

De schaatsliefhebbers zullen de voorspellingen handenwrijvend aanhoren. Snoek is er zeker van dat op sommige plekken in Nederland geschaatst kan worden. Harde wind maakt de kans op wakken wel groter, dus oplettendheid is geboden. “Op de ondergespoten weilanden en ijsbaantjes zorgt de sneeuw voor een bobbelige en vieze ijsvloer. Maar de meren en plassen liggen nog niet dicht als de sneeuw valt: daar kan zich wel een schitterende ijslaag gaan vormen met dik en snel ijs.”

Zeker na de stervenskoude nachten van waarschijnlijk maandag, dinsdag en woensdag is de kans groot op een snelle ijsgroei. De schaatsen mogen uit het vet. Wie weet worden zelfs de Amsterdamse grachten begaanbaar.