Slachtoffers steekpartij Den Haag jongen en 2 meisjes

Bij een steekpartij in Den Haag raakten vrijdag drie mensen gewond. Beeld ANP

Ze kenden elkaar niet, aldus de politie.

De man die wordt verdacht van het neersteken van de drie tieners, is nog niet gevonden. Er is de hele nacht naar hem gezocht. Op de Grote Marktstraat stak hij vrijdagavond zomaar op de jongeren in en ging er daarna vandoor. Door Black Friday was het extra druk met koopjesjagers.

De drie slachtoffers werden in het ziekenhuis behandeld en konden aan het eind van de avond weer naar huis. Een signalement dat van de verdachte werd gegeven, werd in de loop van de avond weer ingetrokken nadat nieuwe informatie was binnengekomen.

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) 29 november 2019