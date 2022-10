Slachtoffers schietpartij Oude Turfmarkt zijn Duitse vrouwen van 22 en 26

Een groot gebied rondom de Oude Turfmarkt werd door de politie afgezet. Er zijn geen verdachten aangehouden. Beeld Michel van Bergen/ANP

De politie kreeg dinsdag rond 19.00 uur een melding over twee mannen die door de Taksteeg renden, van de Kalverstraat naar het Rokin, ‘waarbij de één door de ander werd achtervolgd’. Vervolgens waren er vijf schoten te horen in de buurt van het Allard Piersonmuseum, aldus omstanders, waarna snel veel politie ter plaatse was.

Er zijn geen verdachten aangehouden. Wel troffen de agenten op de Oude Turfmarkt twee vrouwen aan met een schotwond. De beide slachtoffers zijn nagekeken door het ambulancepersoneel en een van hen, de 26-jarige Duitse, moest mee naar het ziekenhuis. De ander werd na controle door de politie thuisgebracht.

Toedracht onduidelijk

Wat de aanleiding is geweest van het schietincident, is onduidelijk. Volgens de politie lijkt het geen gerichte actie. “Het hangt daar vol met camera’s en die beelden onderzoeken we nu,” aldus een woordvoerder van de politie. De recherche roept getuigen op zich te melden.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: