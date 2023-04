Slachtoffer Rolex-beroving voor tweede keer van horloge beroofd

De eerste overval in Purmerend.

De man werd voor het eerst in april 2022 in de Antwerpenhaven in Purmerend beroofd. Onder dreiging van een vuurwapen werd hij op klaarlichte dag gedwongen zijn bezittingen af te staan. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe de man op een parkeerplaats bij de Antwerpenhaven door twee verdachten wordt bedreigd. De een zwaait met een pistool, de ander lijkt een mes in de hand te hebben.

In september dat jaar werd de man nogmaals beroofd. Deze keer van een ander Rolexhorloge.

Het slachtoffer draagt regelmatig Rolexhorloges en vermoedt dat dit in het uitgaansleven is opgevallen. Een Rolex is een geliefde buit onder criminelen. Naast het horloge namen de overvallers de eerste keer een Cartier-bril mee en de tweede keer een kostbare ketting.

In oktober kreeg het slachtoffer te maken met een overval thuis. Zijn vrouw is daarbij mishandeld. Het is niet bekend of de overvallers er toen in zijn geslaagd kostbare spullen mee te nemen.

De politie heeft veel beelden van alle verdachten en hoopt tips te ontvangen om deze reeks misdrijven op te lossen.

