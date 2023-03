Site Rijksmuseum loopt weer vast na nieuwe stormloop op kaartjes Vermeer

Beeld ANP / ANP

Uiteindelijk waren de eerst beschikbare 450.000 kaarten in recordtempo uitverkocht. Vanwege de grote belangstelling besloot het museum op maandag een aantal extra kaarten beschikbaar te stellen. De woordvoerder wil niet zeggen hoeveel kaarten er nu te koop bij zijn gekomen. Het gaat om plekken in extra avonduren waarop het museum open is tijdens de expositie.

Het is niet duidelijk wanneer de problemen met de website zijn verholpen. De kans dat mensen maandag nog kaarten kunnen bemachtigen is klein, stelt de zegsvrouw. De kaartverkoop startte om 12.00 uur, maar een paar minuten later was de website onbereikbaar.

De tentoonstelling Vermeer is te zien tot en met 4 juni. Niet eerder waren er zoveel werken van de 17e-eeuwse meester bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 schilderijen zijn overgekomen vanuit de hele wereld. Ook hangen er zeven werken die niet eerder in Nederland zijn getoond.

Eerder waren 450.000 kaarten in noodtempo uitverkocht. Half februari was de website van het Rijksmuseum ook anderhalve dag niet bereikbaar door de grote stormloop.

