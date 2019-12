Sisverbod is gedegradeerd tot vrijblijvende wens gemeenten

Beeld ANP

Amsterdam heeft net als Rotterdam een verbod op straatintimidatie opgenomen in Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Maar anders dan de havenstad handhaaft Amsterdam het verbod niet. Kort gezegd: wie betrapt wordt krijgt geen boete à 190 euro, maar slechts een waarschuwing.

Dat is het gevolg van een afspraak die burgemeester Halsema, politie en het Openbaar Ministerie (OM) begin dit jaar maakten. Zolang er nog een hogerberoepszaak bij het hof in Den Haag loopt waarin een boete wegens straatintimidatie wordt aangevochten, vervolgt het Amsterdamse OM niet.

Uitspraak

Donderdag deed het hof uitspraak in hoger beroep in een zaak tegen een 36-jarige Rotterdammer die vorig jaar zomer op straat acht vrouwen zou hebben lastiggevallen door ze na te roepen, kus- en handgebaren te maken en achter hen aan te lopen.

De kantonrechter veroordeelde de man eerder tot een voorwaardelijke boete van twee keer 100 euro. De aanklager had voor het gerechtshof in Den Haag twee maal 170 euro boete geëist. Maar hoewel het Hof bewezen achtte dat de Rotterdam seksueel getinte opmerkingen en kusgebaren had gemaakt, werd hij alsnog ontslagen van alle rechtsvervolging. De reden: het verbod in de APV van Rotterdam is geen rechtsgeldige strafbepaling. Het sissen en naroepen valt onder artikel 7 van de grondwet, vrijheid van meningsuiting, zo oordeelde het hof.

Op een grondrecht kan alleen door de Tweede en Eerste Kamer een beperking worden aangebracht, stelt het hof.

Actieplan

VVD-kamerlid Dilan Yesilgöz baalt ontzettend van de uitspraak. Zij stelde in 2017 –toen nog raadslid in Amsterdam–samen met Marijke Shashavari een actieplan op om straatintimidatie aan te pakken.

“Ik wilde juist dat het lokaal werd opgepakt, dan kun je veel gerichter optreden,” zegt Yesilgöz. “Niet in elke stad spelen dezelfde problemen.” Het kamerlid heeft destijds samen met burgemeester Van der Laan uitgezocht hoe het verbod juridisch moest worden vormgegeven. Het verbod op straatintimidatie werd uiteindelijk opgenomen in het APV.

Het is overigens geen sisverbod, zoals het vaak wordt genoemd. Dit gaat om uitgescholden worden op straat, om vrouwen die gevolgd worden of geïntimideerd worden. We hebben het over straatintimidatie. 81 procent van de meisjes en vrouwen tussen de 15 en 35 worden ermee geconfronteerd. In totaal heeft 41 procent van de bevolking er last van, aldus Yesilgöz.

De politicus kan het niet geloven dat het intimideren van vrouwen onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’ wordt toegestaan. “Een vrouw hoort overal en altijd rond te kunnen lopen hoe ze dat zelf wenst. Daar moeten we voor strijden.”

Voor Yesilgöz is met de uitspraak van het Hof daarom de strijd nog niet gestreden. “De uitspraak van de rechter is een ding, maar ik ga uitzoeken hoe het intimidatieverbod wél gehandhaafd kan worden. Het tuig mag en zal niet winnen.”

Landelijke politiek

De gemeente Rotterdam heeft laten weten een gesprek met Den Haag te willen en door te gaan met de aanpak van de straatintimidatie ‘om te kijken of we het via de landelijke politiek kunnen organiseren.’

Amsterdam komt later terug op de mogelijke gevolgen van de uitspraak op het Amsterdamse beleid. “We bestuderen de uitspraak”. Het stadsbestuur komt volgend jaar met een campagne die gericht is op het tegengaan van straat- en seksuele intimidatie.