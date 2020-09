Sinterklaasintocht gaat door zonder publiek, op geheime locatie

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Overigens houdt de omroep nog een slag om de arm: bij nieuwe, strengere maatregelen kan het gebeuren dat de intocht niet doorgaat. Maar daar gaat de NTR niet van uit.

‘Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is', schrijft de omroep in een verklaring.

De intocht is op zaterdag 14 november.