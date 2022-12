Sint Maarten weigert maandag slavernij-excuses: ‘Zullen ons er beleefd tegen verzetten’

Minister-president Eugene Rhuggenaath (L) en premier van Sint Maarten Silveria Jacobs (2-R) in Den Haag in 2020. Beeld EPA

Twee dagen voor het kabinet met een ‘betekenisvol moment’ naar een mea culpa voor het slavernijverleden wil werken, groeit het verzet op de Nederlandse Antillen en in Suriname. Premier Jacobs van Sint Maarten is ontevreden over het gebrek aan overleg. Haar regering heeft een adviescomité opgericht die in gesprek gaat met bewoners. Pas daarna zal het eiland een standpunt innemen.

“Laat ik duidelijk maken dat we excuses niet zullen accepteren voordat ons adviescomité heeft kunnen overleggen en we als land een discussie hebben gevoerd,” zei Jacobs donderdag tegen het parlement.

De premier heeft Den Haag deze week in een brief uitleg gevraagd over de invulling van 19 december. Daar is nog niet op gereageerd. “We zullen afwachten wat het excuus inhoudt,” zegt Jacobs. “En we wachten op een antwoord op onze laatste brief. Maar we zullen ons er beleefd tegen verzetten.”

Roep om onafhankelijkheid

De onvrede over de slavernij-excuses voedt de discussie over de positie van Sint Maarten binnen het koninkrijk. De roep om onafhankelijkheid klinkt. Het parlement stelt een commissie samen die onderzoek doet naar een nieuw referendum. Bij het laatste referendum in 2000 sprak de meerderheid zich uit voor autonomie binnen het koninkrijk, de huidige status sinds 2010.

Premier Mark Rutte komt maandag met een kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Onduidelijk is of het kabinet dan ook excuses zal maken, maar dat is wel een ‘stevig voornemen’ zei de landsadvocaat donderdag tijdens een kort geding.

De toespraak van Rutte zal tegelijk in Suriname en op de zes Antilliaanse eilanden worden uitgezonden in aanwezigheid van Nederlandse bewindslieden. Zorgminister Ernst Kuipers en staatssecretaris Alexandra van Huffelen reizen naar respectievelijk Sint Maarten en Curaçao.

Mocht het kabinet tóch excuses maken voor het slavernijverleden, zullen de Nederlandse bewindslieden maandag niet met open armen worden ontvangen. Sint Maarten accepteert die dag geen mea culpa en op Curaçao wordt opgeroepen tot demonstraties.

Petitie

Het verzet op enkele eilanden van de Nederlandse Antillen blijft groeien. Het parlement van Sint Maarten sprak deze week zijn ongenoegen uit over de gang van zaken. Aanleiding is een petitie van One SXM Associaton, een organisatie onder leiding van activiste en oud-minister Rhoda Arrindell. Daarin wordt de regering van Sint Maarten opgeroepen excuses zónder herstelbetalingen niet te accepteren. De petitie is bijna vijfhonderd keer ondertekend.

Minister Hanke Bruins Slot en staatssecretaris Alexandra van Huffelen bezochten Sint Maarten op 6 september om te praten over het slavernijverleden. “Ze wilden onze gevoelens horen,” zegt premier Jacobs. “Het was niet echt een overleg zoals je dat zou verwachten. Ze waren onder de indruk over wat er aan deze kant leeft.”

Op Sint Maarten zijn geen discussiebijeenkomsten of parlementaire debatten geweest over het slavernijverleden en excuses. Pas afgelopen woensdag kwam er vaart in de politieke discussie, na de petitie van One SXM. De organisatie lichtte die in het parlement toe, waarna verschillende parlementsleden bij de regering erop aandrongen de excuses niet te te accepteren.

Premier Jacobs refereerde in haar reactie daarop aan een overleg van de Antilliaanse eilanden met Van Huffelen, op 23 november op Curaçao. “Ze zag de weerstand van Sint Maarten en andere groepen in het koninkrijk die verontrust zijn over de haast waarmee de excuses worden voorgesteld,” zegt Jacobs. “Sint Maarten moet de gelegenheid hebben om hierover te overleggen, onderzoek te doen en een standpunt in te nemen.”

Daarom zal de regering van Sint Maarten maandag eventuele excuses van het kabinet niet accepteren, aldus Jacobs.

Respectloos

Met tegenzin worden voorbereidingen getroffen voor de bijeenkomsten maandag. De kabinetsreactie wordt live uitgezonden op de Universiteit van Sint Maarten. Zorgminister Ernst Kuipers zal daar namens het kabinet bij aanwezig zijn. Aansluitend vindt er een paneldiscussie plaats.

“Daar zal waarschijnlijk tegen geprotesteerd worden,” zegt parlementslid Solange Ludmila Duncan. “Ik zal met een ander parlementslid in ieder geval mijn stem laten horen. Ik vind dit heel vreemd allemaal. Veel mensen hebben het gevoel dat deze benadering respectloos is.”

Ook op Curaçao spreken steeds meer mensen en organisaties zich uit tegen eventuele excuses op 19 december. Het Nationaal Comité, een samenwerkingsverband van organisaties die het herdenkingsjaar 2023 - 160 jaar afschaffing slavernij - invulling geven, heeft om een gesprek met de regering en het parlement gevraagd. Daar is niet op gereageerd.

Radicale groepen

“Het is erg chaotisch,” zegt Max Elstak van het comité. “Organisaties aanvaarden excuses in deze vorm niet en vinden de manier waarop Nederland het aanpakt niet correct. Radicale groepen zijn flagrant tegen en plannen manifestaties. De lokale regering laat niks horen.”

Zo circuleert een oproep om maandag te demonstreren tegen de ‘Nederlandse hypocrisie’. Wie erachter zit, is niet bekend. “Deze excuses zijn niet oprecht,” staat in de oproep. “Ze denken dat ze kunnen leven van de criminele daden, veel geld verdienen en blijven profiteren van de acties van hun voorouders, zonder alle rijkdom terug te geven aan Afrika en de koloniën die ze structureel arm houden.”

Zondag zou ook op de Dam in Amsterdam een demonstratie zijn. Bij de gemeente Amsterdam is geen kennisgeving van een protest binnengekomen, laat een woordvoerster weten, maar daartoe is een organisatie ook niet verplicht.

