Shell wil uitstoot eigen activiteiten met 50 procent verlagen in 2030

Advocaat Roger Cox en Donald Pols van Milieudefensie verlaten de rechtbank na afloop van de uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell. Beeld ANP

De stap komt daags nadat de activistische aandeelhouder Third Point opriep het olieconcern op te splitsen in een schoon en een vies deel.

De belofte donderdagochtend van Shell om de verduurzaming te versnellen, betreft alleen de eigen activiteiten. Uitstoot door de producten die het bedrijf levert, zoals wat er uit onze uitlaat komt, worden niet meegerekend.

Milieuactivisten zitten Shell al jaren achter de broek. Dat leidde afgelopen mei tot een vernietigende uitspraak van de rechtbank in Den Haag, dat het bedrijf verplichtte de uitstoot van broeikasgas CO 2 drastisch te verminderen.

Na het vonnis bleef het echter stil. Shell bleef vooralsnog vasthouden aan een eerdere belofte om in 2050 energieneutraal te zijn en ging in beroep tegen de uitspraak. Maar de duurzaamheidsophef bereikte ook de aandeelhouders van het bedrijf. Terwijl tot voor kort slechts een klein deel daarvan de top van het bedrijf op de vingers tikte vanwege de achterblijvende milieu-inspanningen, meldde gisteren de Amerikaanse belegger Third Point zich in de discussie.

Opsplitsing

De activistische investeerder, die 6,5 procent van de aandelen houdt, wil dat Shell zich opsplitst in een tak voor groene energie en een deel dat zich nog met fossiele brandstof bezig houdt. Daarmee zou volgens de Amerikanen duidelijkheid ontstaan voor zowel aandeelhouders als de buitenwereld over welke koers nu wordt gevolgd.

Met 6,5 procent is Third Point vooralsnog roepende in de woestijn. Maar het is activistische beleggers met kleinere belangen in het verleden al gelukt om hun zin door te drukken - zoals bij de opsplitsing van ABN Amro vijftien jaar gelden.

Volgens topman Ben van Beurden is de belofte om de uitstoot te halveren een doorbraak, die los staat van de juridische strijd of het standpunt van Third Point. Het beroep tegen de milieu-uitspraak wordt ook gewoon doorgezet.

Critici zien dit anders. “Deze ambitie is gerommel in de marge,” zegt een woordvoerder van Milieudefensie. “Het gaat alleen om hun eigen productie, dat is 15 procent van hun totale emissies. Als je dat doorrekent, daalt hun CO 2 -uitstoot maar 2,4 procent. Dat komt niet in de buurt van het vonnis, dat Shell dwingt 45 procent van de uitstoot te verminderen.”

“We zien dat Shell een heel klein stapje neemt, maar niet de verantwoordelijkheid neemt voor de vermindering van de totale uitstoot. Ze maken opnieuw ook geen concrete maatregelen bekend. Er zijn steeds weer ambities, maar er zijn duidelijke stappen nodig.”