Shell gaat de concurrentie aan met Eneco, Essent en Vattenfall om groene energie

Gisteren blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion de toegangsweg tot de Shellraffinaderij in Pernis. Beeld Frank de Roo

Shell zal de stap, die al enige tijd in de lucht hangt, vandaag bekendmaken. Mededingingsautoriteit ACM heeft inmiddels een vergunning verleend aan Shell, dat in Groot-Brittannië en Duitsland al stroom en gas levert aan huis­houdens. De energiereus bouwt de operatie in Nederland van de grond af op: er wordt geen ­bedrijf overgenomen om meteen een sterke ­positie in de markt te hebben. In 2019 deed Shell een poging energiebedrijf Eneco over te nemen, maar dat mislukte.

Het bedrijf heeft de ambitie om ‘een substan­tiële positie’ in de markt te verwerven, stelt een woordvoerder. Die markt is nu nog steeds voor een groot deel in handen van Essent, Eneco en Vattenfall (voorheen Nuon). In eerste instantie gaat Shell stroom inkopen op de vrije markt. Via zogenaamde garanties van oorsprong wil Shell aan klanten aantonen dat de elektriciteit die het verkoopt groen én Nederlands is.

Shell ligt maatschappelijk onder vuur, van­wege zijn aandeel in de wereldwijde uitstoot van CO2. Gisteren nog blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion de toegangsweg tot de raffinaderij in Pernis. Die was daardoor urenlang onbereikbaar. De politie maakte een einde aan de blokkade en arresteerde daarbij 24 ­demonstranten.

Critici

Hoewel Shell de ambitie heeft uitgesproken in 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten, en stelt dat het bedrijfsbeleid in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs, zijn critici absoluut niet ­tevreden over de koers van het bedrijf. In mei verloor Shell nog een rechtszaak van Milieu­defensie. De rechter oordeelde dat Shell meer werk moet maken van beperking van de uitstoot op korte termijn. In 2030 zou die al 45 procent onder het niveau van 2019 moeten liggen. Shell noemde de uitspraak ‘teleurstellend’ en gaat in beroep.

In het licht van dit voortschrijdende debat kunnen nieuwe stappen van Shell op het ‘groene’ pad altijd rekenen op de nodige scepsis. Dat zal met de toetreding tot de Nederlandse elektriciteitsmarkt vermoedelijk niet anders zijn. Toch spreekt een Shellwoordvoerder met klem tegen dat er alleen maar sprake is van een groen sausje. “We willen klanten echt helpen te verduurzamen.”

Laadpaal

In Shells ideaalbeeld kunnen Nederlandse consumenten straks voor hun hele energie­behoefte bij het bedrijf aankloppen. Niet alleen krijgen ze stroom en gas geleverd, ook krijgen klanten korting op de aanschaf van een laadpaal voor hun elektrische auto en kunnen ze hun ­accu tegen een lager tarief opladen bij de Shellstations langs de Nederlandse en Europese snelwegen.

Ambitie voor de toekomst is om de stroom die consumenten krijgen rechtstreeks af te nemen van Shells eigen wind- en zonneparken. Het bedrijf heeft windparken bij Borssele en Egmond aan Zee, en wekt grootschalig zonnestroom op in Heerenveen en in de toekomst ook in Sas van Gent. Zolang klanten gas nodig hebben (en niet gasloos wonen, bijvoorbeeld), kunnen klanten de CO2-uitstoot van hun gasverbruik compenseren door via Shell te investeren in natuur­projecten.

Een steeds belangrijker speler in dit debat is Follow This, een groep kritische aandeelhouders die Shell wil dwingen tot groener beleid. In een algemeen commentaar op het huidige Shellbeleid zegt voorman Mark van Baal, die bij de laatste aandeelhoudersvergadering gesteund werd door 30 procent van de aandeelhouders, dat hij elke stap in de richting van vergroening toejuicht. Elektriciteit is ‘een heel belangrijke factor in de energietransitie’, stelt hij. “En dit moment de enige vorm van energie die makkelijk verduurzaamd kan worden.”

IPCC-rapport

Maar Follow This staat pas echt te juichen, zegt Van Baal, als het bedrijf wereldwijd in al zijn keuzes laat zien dat er een andere wind waait. Dat is nog niet het geval. Bij de presen­tatie van de laatste kwartaalcijfers bleek dat de investeringen in olie en gas (16 tot 17 miljard dollar) ook dit jaar weer vele malen groter zijn dan die in groene energie (2 tot 3 miljard dollar).

“Beloftes zijn mooi, maar het gaat om de prestaties,” zegt Van Baal. “Het laatste IPCC-rapport is heel duidelijk. We moeten meteen handelen, we moeten snel handelen, en we moeten op grote schaal handelen. Als we onder de 1,5 graden opwarming van Parijs willen blijven, moet Shell echt meer doen. De huidige plannen van het bedrijf zijn absoluut niet toereikend.”