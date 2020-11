Sharon Dijksma voorgedragen als nieuwe burgemeester van Utrecht

Wethouder verkeer & vervoer, luchtkwaliteit en water, Sharon Dijksma. Beeld ANP

De gemeenteraad had de voorkeur voor haar uit de poule van in totaal 27 kandidaten. Er solliciteerden elf vrouwen en zestien mannen. Utrechters spraken van begin af aan hun voorkeur uit voor een vrouwelijke burgemeester.

Een vertrouwenscommissie droeg dinsdagavond twee namen voor. De raad gaf uiteindelijk de doorslag. Ze werd met luid applaus ontvangen.

“Ik moet eerlijk zeggen, fantastisch. Ontzettend veel dank,” reageerde Dijksma via een videoverbinding. “Ik wil dolgraag een burgemeester voor alle Utrechters zijn. Ik kan niet wachten om niet alleen alle raadsleden, maar ook alle inwoners van de stad te ontmoeten.”

“Het is een lastige tijd, dat zullen veel mensen ervaren, maar het is wel belangrijk dat we er met z’n allen gaan staan en de hoop voor de toekomst levend gaan houden. Ik zou willen zeggen: ik zie ernaar uit. We zullen met het gezin, samen, heel snel richting Utrecht komen om te gaan wonen in deze prachtige stad.”

CV Dijksma