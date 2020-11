SGP wil 1000 euro ‘babybonus’ bij geboorte vierde kind

Lijsttrekker Kees van der Staaij, partijvoorzitter Maarten van Leeuwen en campagneleider Andre Flach van de SGP tijdens de presentatie van het conceptverkiezingsprogramma. Beeld ANP

Vier jaar geleden stelde de orthodox-christelijke partij nog zo’n ‘babybonus’ voor bij de geboorte van het eerste kind.

Ook de kandidatenlijst werd maandagmiddag gepresenteerd: de top 3 bestaat uit de huidige fractie: op 1 staat partijleider Kees van der Staaij, op 2 staat Chris Stoffer - die in 2018 tussentijds de Tweede Kamer in kwam - en nestor Roelof Bisschop staat op 3. Campagneleider André Flach staat op plek 4.

Er staan geen twintigers en dertigers in de top 5, waar jongeren vorige week voor pleitten. De eerste twintigers staan op plek 10 (wethouder Nathanaël Middelkoop) en 11 (SGP-jongerenvoorzitter Arie Rijneveld).

Het gezin is een van de drie pijlers van het SGP-verkiezingsprogramma, dat als naam ‘In vertrouwen’ heeft gekregen. Zo wil de partij ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget verhogen en wil het daarvoor ‘de miljarden belastinggeld’ gebruiken die nu naar de kinderopvangtoeslag gaan.

Euro

De andere twee pijlers zijn ‘leven’ en ‘Nederland’. De SGP ziet geen toekomst voor de euro in Nederland en wil dat er ‘serieus’ wordt gekeken naar een alternatief voor de munt. De partij was altijd al tegen de invoering van de euro. Daarnaast stelt de SGP dat ons land, in navolging van de Verenigde Staten, de ambassade moet verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

De partij wil ook dat het strafbaar wordt om iemand te dwingen een abortus te laten plegen. Volgens de partij blijkt ‘uit talloze ervaringsverhalen’ dat een vrouw door familie, vrienden of omstandigheden druk ervaart om een abortus te ondergaan. Ook zouden vrouwen een zwangerschapsafbreking zelf moeten betalen, omdat het in Nederland ‘praktisch nooit voorkomt’ dat dit medisch noodzakelijk is.

‘Wakers’

De partij zegt ‘respect’ te hebben voor mensen die bij abortusklinieken vrouwen op andere gedachten proberen te brengen. Deze demonstranten worden door vrouwen vaak als intimiderend ervaren, omdat zij bijvoorbeeld de toegang tot een kliniek proberen te versperren. De SGP spreekt liever over ‘wakers’ die ‘de vrijheid’ moeten hebben om te demonstreren ‘óók als de boodschap als storend of confronterend wordt ervaren’.

Omdat de campagne er vanwege de pandemie anders uit zal zien, begint de SGP volgende week met Studio SGP, dat elke vrijdagavond via YouTube te zien is. Ook Forum voor Democratie heeft zo’n wekelijkse uitzending via de eigen kanalen, het FvD-Journaal.