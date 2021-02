SGP komt met billboard vóór huwelijkse trouw en tégen overspel

De SGP wil geen onenightstand, maar een onelifestand: een partner voor het leven. Overspel hoort daar niet bij, vindt de partij. Beeld SGP

Zin in een onelifestand? Misschien duikt een billboard met die tekst en twee innig in elkaar verstrengelde handen mét trouwringen voor de verkiezingen op langs een snelweg. Met voor de orthodox-christelijke partij ‘gewaagde’ slogans wil de SGP overspelsites ‘op hun eigen terrein bevechten’.

Lijsttrekker Kees van der Staaij hoopt zo te werken aan ‘maatschappelijke bewustwording’. “90 procent van de mensen vindt trouw in een huwelijk belangrijk.” Overspel en het propageren daarvan, stelt hij, zorgen alleen maar voor problemen. “Vaak zijn kinderen daarvan de dupe.”

De partij heeft drie ontwerpen gemaakt voor hun eigen billboardcampagne. Iedereen kan vanaf dinsdag op sgp.nl stemmen op zijn of haar favoriet. De winnaar wordt vlak voor de verkiezingen op billboards langs de snelweg geplaatst. De campagne wordt gefinancierd met crowdfunding. Bij een eerdere postercampagne van de SGP in 2015 werden zo tonnen opgehaald. Daar hoopt de partij nu ook op.

Maar de SGP wil ook dat gemeenten de reclames van Second Love gaan weren. “Daarvan wordt altijd gezegd dat het juridisch ingewikkeld is, dat dat ‘allemaal zomaar niet kan’.” Maar voor commerciële reclames geldt geen onbeperkte vrijheid van meningsuiting, stelt Van der Staaij. “Gemeenten hebben een ruime mate van vrijheid.” Hij wijst op voorbeelden uit het buitenland, waar reclamecampagnes voor datingsites in strijd met de goede zeden werden bevonden.

Over de drie billboardontwerpen kan worden gestemd. De winnende variant komt langs de snelweg te staan. Beeld SGP

Overspelsites gebruiken echter alleen tekst en geen naakte lijven die aanstootgevend gevonden kunnen worden. “Bij afbeeldingen is het inderdaad makkelijker, maar kijk naar Amsterdam. Die stad deed in 2017 reclames gericht op jongeren voor ongezond eten in de ban. Er is alleen politieke durf voor nodig,” aldus Van der Staaij.

De SGP nam in het verkiezingsprogramma op dat alle reclames voor sites die overspel aanmoedigen verboden moeten worden. Eerder wist de partij wel steun te krijgen voor een verbod op het overdag uitzenden van radiospotjes en tv-reclames voor overspelsites, om kinderen te beschermen. Dan is het gek, stelt Van der Staaij, dat jongeren in bushokjes nog wel tegen de reclames kunnen aanlopen.

Van der Staaij vindt niet dat zijn partij de aandacht voor bedrijven als Second Love juist vergroot. “Zij adverteren niet omdat wij er een punt van maken. En wij willen hoe dan ook een tegengeluid laten horen.”