Senegal wint Afrika Cup na strafschoppenserie tegen Egypte

Beeld AFP

Sadio Mané benutte de beslissende strafschop voor Senegal in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen. De vleugelaanvaller van Liverpool mocht in de 5e minuut van de reguliere speeltijd ook al een penalty nemen maar stuitte toen op doelman Mohamed Abdel Monem.

Egypte won de Afrika Cup al zeven keer en blijft recordhouder.

Senegal en Egypte treffen elkaar over ruim een maand opnieuw, dan in de play-offs voor het WK. Ook dan staat er veel op het spel, want alleen de winnaar plaatst zich voor het WK, dat eind 2022 gehouden wordt in Qatar.