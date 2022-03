Senatoren Hiddema en Frentrop weg bij FVD om niet bijwonen speech Zelenski

Theo Hiddema van Forum voor Democratie op het Binnenhof. Beeld ANP

Frentrop en Hiddema zeggen hun lidmaatschap van de partij op. Hiddema botste recent al met partijleider Thierry Baudet, omdat deze begrip toonde voor de Russische inval.

Hiddema laat nu in een verklaring weten dat zij vinden dat Baudet wél aanwezig zou moeten zijn bij de speech van Zelenski aan de Tweede Kamer morgenochtend. Zij splitsen zich nu af en blijven wel in de Eerste Kamer.

Pro-Russische uitingen

Hiddema kwam vorige maand al op ramkoers met Baudets over diens uitspraken over de Russen. Hiddema ‘ergerde’ zich naar eigen zeggen ‘zo verschrikkelijk’, dat hij de pro-Russische uitspraken van Baudet niet onweersproken wilde laten. Hiddema meldde dat hij wilde laten horen dat je ‘als FvD’er ook anders kunt denken over Rusland’. “Met een democratisch ingericht hart ontkom je toch niet aan de verzuchting ‘Poetin is een proleet’!”

Hiddema sprak Baudet toen niet aan op zijn pro-Russische uitingen. “Nee, Baudet ergens op aanspreken, dan ben je toch altijd te laat! Maar soms als ik er niet mee eens ben, laat ik wel van me horen.’’ Wel vroeg hij zich hardop af: “Wat verklaart toch die pathologische dweepzucht binnen Forum voor Democratie met de sterke man?’’ zo doelt hij op Poetin. “Iets met Freud wellicht, mislukte identificatie met een afwezige vaderfiguur?”

Forum houdt nu nog één lid over in de Eerste Kamer, dat is Johan Dessing.

Stemmenkanon

Het vertrek van Hiddema en Frentrop zijn een aderlating voor de partij. Hiddema was een graag geziene gast binnen de partij en een stemmenkanon. Toch was hij al wat meer in de luwte gaan opereren omdat hij het niet zo op had met de nieuwe koers van de partij. Sommige standpunten rond corona deelde hij niet en Hiddema moest niets weten van de verhalen dat er een pedonetwerk actief zou zijn, iets waar FvD’er Gideon van Meijeren zich nogal over roert.

Frentrop geldt weer als een van de FvD’ers van het eerste uur die ook organisatorisch lang van belang was. Ook hij nam echter afstand van Baudet toen hij zei wél te zijn gevaccineerd tegen corona, terwijl Baudet zich tegen die inentingen verzet.

Speech

Vanochtend liet Forum weten dat de Tweede Kamerfractie donderdag niet aanwezig zal zijn bij de videotoespraak van Zelenski omdat het er niet mee eens dat een buitenlands staatshoofd in de Kamer het parlement toespreekt. De partij is ook niet bij het debat achteraf.

Volgens FVD is zo’n ‘direct na zo’n toespraak van een vermoedelijk zeer emotioneel betrokken president ... die ongetwijfeld aanspraak zal maken op gevoelens van medeleven en verhevigde dadendrang, niet het moment voor reflectie’. Hiddema en Frentrop dachten daar dus anders over.

In de Kamer kwam partijleider Thierry Baudet in een eerder debat al onder vuur omdat hij door andere partijen werd beschuldigd van ‘Kremlinpropaganda’.