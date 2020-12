Senatoren fractie Van Pareren sluiten zich aan bij partij Nanninga

Beeld ANP

Dat meldt JA21 op Twitter. Zowel de Eerste Kamerfractie als de nieuwe partij bestaat uit leden die eerder dit jaar afstand namen van Forum voor Democratie (FvD)

‘Eerste Kamerleden sluiten zich aan bij #JA21!’ staat in het bericht. ‘De zeven senatoren van de fractie Van Pareren blijven staan voor de idealen waarvoor zij indertijd zijn gekozen. Vanuit hun nieuwe politieke thuisbasis gaan ze die idealen verwezenlijken.’

Eerder sloten ook de drie afgesplitste Europarlementariërs van Forum voor Democratie zich aan bij JA21.

‘Werk is nog niet af’

Eerdmans en Nanninga stapten eerder deze maand op bij FvD uit onvrede over antisemitische uitlatingen in de jongerenbeweging van die partij en de wijze waarop partijleider Thierry Baudet daarop reageerde. ‘Wij en vele andere mensen die van ons land houden willen door met JA21; voor de kiezer en voor Nederland. Want het werk is niet af: nog altijd bestaat in Nederland de behoefte aan een brede volkspartij op rechts,’ kondigen ze aan op sociale media.

Nanninga en Eerdmans lieten weten hun politieke idealen nog niet te hebben opgegeven. “De kiezers wachten al zo lang op een redelijk rechts geluid,” aldus Nanninga.