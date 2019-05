Senator Duthler legt bom onder plan renteverhoging op studieleningen

Anne-Wil Duthler. Beeld ANP

Het kabinet wil de rente op studieleningen opschroeven, zodat het leenstelsel betaalbaar blijft. Duthler is ‘meer dan ooit’ gaan twijfelen aan dat plan na antwoorden van Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven op een reeks kritische vragen hierover vanuit de senaat.

“De kans is groter geworden dat ik tegenstem,” zegt Duthler. “Maar het debat is beslissend.” Dat debat begint komende maandagavond in de Eerste Kamer, en zal ook een deel van de dinsdag beslaan.

Meerderheid kwijt

Dinsdag 4 juni stemt de oude senaat voor het laatst; een week later wordt de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. Nu is de voltallige oppositie tegen en zijn de vier regeringspartijen voor. Die zijn echter hun meerderheid van 38 zetels kwijt, nadat de VVD Duthler vorige maand om een integriteitskwestie uit de fractie zette en zij verder ging als zelfstandig senator. Bij 37 tegen 37 is háár stem doorslaggevend.

Duthler vreest dat de toegankelijkheid van het onderwijs in het geding komt. “Gaan studenten makkelijker aan een bepaalde studies beginnen – misschien met een lagere moeilijkheidsgraad – zodat ze dan een baan krijgen en zeker weten dat ze kunnen terugbetalen? Of zien ze helemaal van een studie af? Daar wil ik zekerheid over.”

De liberale senator vindt ‘de stevigheid en de onderbouwing’ van het wetsvoorstel ‘nu onvoldoende’. “Studenten worden opgezadeld met een extra schuld van gemiddeld 5000 euro en levert het kabinet in 2060, als die studenten met pensioen zijn, 226 miljoen op. Dat mag het kabinet mij uitleggen.”

Gevoelig

Ook bij D66 ligt de renteverhoging gevoelig. De partijtop vindt dat de D66-senatoren persoonlijk een afweging mogen maken. Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan toonde zich eerder al kritisch over het wetsvoorstel. Ook CDA en ChristenUnie zitten in een lastig parket. De partijen zijn tegen het leenstelsel, maar hadden de renteverhoging wél in hun verkiezingsprogramma of doorrekeningen staan.

Vorige week trok mede-bedenker GroenLinks zijn handen af van het leenstelsel. De partij van Jesse Klaver wil een alternatief, net als de PvdA, die in het vorige kabinet het initiatief nam voor de studieleningen.

Studentenorganisaties zeiden eerder al hun laatste hoop te hebben gevestigd op de senaat. Duthler wakkert die hoop bij het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) aan, zegt voorzitter Tom van den Brink. “Het is zeer terecht dat de weerstand tegen deze onrechtmatige maatregel groeit en groeit.”

