Senaat stemt in met minimumloon per uur, honderdduizenden Nederlanders profiteren

Onder meer horecamedewerkers kunnen er volgend jaar tot 200 euro per maand op vooruitgaan. Beeld Eva Plevier

Volgens de Partij van de Arbeid en GroenLinks, initiatiefnemers van het wetsvoorstel, kunnen bijvoorbeeld horecamedewerkers, uitzendkrachten, schoonmakers en winkelpersoneel er volgend jaar tot 200 euro per maand op vooruitgaan.

Op dit moment geldt nog een vast minimumloon per maand, waarbij het niet uitmaakt of een werknemer 36 uur per week werkt of 40 uur: voor beide gevallen geldt hetzelfde minimum. Met de invoering van een minimumloon per uur willen de linkse partijen ‘rechttrekken wat krom is en ervoor zorgen dat veel mensen erop vooruitgaan’, aldus PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann.

Door de nieuwe wet, die op 1 januari 2024 ingaat, gaan werknemers die een 38-urig contract hebben er circa 5 procent op vooruit en wie 40 uur per week werkt krijgt 10 procent meer loon.

‘Geen onduidelijkheid meer’

“Het minimumloon is de bodem die we met elkaar afspreken voor werk in Nederland,” zegt GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug. Met de nieuwe wet is volgens haar ‘geen enkele onduidelijkheid meer’ over wat iemand minimaal per uur hoort te krijgen. Dat maakt het ook voor de arbeidsinspectie makkelijker om te handhaven.

Het wetsvoorstel van de hand van voormalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk was eerder al omarmd door het kabinet en de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het is daarmee onderdeel geworden van plannen om de mensen met de laagste inkomens meer bestaanszekerheid te bieden. Naar verwachting zullen honderdduizenden mensen ervan profiteren.

De Tweede Kamer stemde in juni vorig jaar al met overweldigende meerderheid voor het wetsvoorstel. Alleen Forum voor Democratie was tegen. In de Eerste Kamer stemde die partij opnieuw tegen, net als de van FvD afgesplitste senatoren Paul Frentrop en Theo Hiddema.