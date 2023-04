Selfiemuseum in Nederland failliet na fiasco in het buitenland: ‘We hebben ons vergist’

Een bezoeker in het Youseum, dat volgens de oprichters ‘als een tierelier’ liep. Beeld ANP

Wat in november 2019 begon als een eigentijds initiatief van twee neven, is dinsdag geëindigd in een faillissementsaanvraag bij de rechtbank Amsterdam.

Het Instagrammuseum, zoals het museum ook wel wordt genoemd, heeft in Nederland vestigingen in Amsterdam en Leidschendam. Volgens Derks hebben beide vestigingen tot vandaag nog ‘als een tierelier’ gedraaid, maar viel het niet langer vol te houden.

Perfecte selfies

In Youseum draait alles om jou en word je ‘geïnspireerd’ na te denken over de rol van sociale media in je leven. Bezoekers worden rondgeleid door verschillende ruimtes waar ze kunnen spelen en poseren voor de perfecte selfies.

Elke ruimte heeft een eigen thema en is uitbundig gekleurd en gestyled met bijzondere attributen, zoals een groene badkuip omringd door planten, losse briefjes geld tegen een achtergrond van gouden muren en een boot die half boven de vloer uitstijgt.

Duurdere locatie

Door het succes in Nederland besloten de ambitieuze ondernemers hun concept uit te breiden naar het buitenland. In december 2021 haalden ze 3 miljoen euro op om een vestiging in Zweden te openen. Volgens Derks in een vergelijkbaar winkelcentrum als in Leidschendam, maar dan nog groter en drukker.

Derks: “Deze duurdere locatie draaide vanaf het begin niet goed en konden we een jaar openhouden met geld dat we in Nederland verdienden.”

Ook een pop-upvestiging in Duitsland die afgelopen zomer een paar weken open is geweest, moest sluiten vanwege tegenvallende resultaten.

‘Minder feeling’

In Zweden werden de ondernemers geconfronteerd met zaken waar zij niet op berekend waren. Derks: “Daar kregen we het deksel op onze neus. We hebben ons vergist door te denken dat we ons succes in Nederland een-op-een konden kopiëren naar het buitenland. Maar Zweden is een ander land. Er gelden andere regels, we spreken de taal niet en hebben minder feeling met de cultuur.”

Toen de oprichters twee weken geleden te horen kregen dat ze in Amsterdam de deuren moesten sluiten omdat het contract voor het antikraakpand afliep, besloten ze tot het faillissement.

Dure inrichting

“Als de storm is gaan liggen, kunnen we weer nadenken over het openen van locaties in Nederland,” licht Derks desgevraagd toe. “Bij de bouw van een nieuwe vestiging moet je de boel namelijk ook kunnen inrichten. Die inrichting kost veel geld en dat hebben we niet meer.”

Op dit moment is hun prioriteit zaken op een eerlijke manier afwikkelen met het personeel en andere betrokkenen. Derks: “Het uitgangspunt is wel dat mijn neef en ik samen iets nieuws gaan beginnen, want dat is goed bevallen.”