Sekteleider Robert B. moet 5 jaar cel in voor jarenlang misbruik

B. verbergt zijn gezicht in de Duitse rechtbank, die hem veroordeelde voor meervoudig seksueel misbruik. Rechts zijn Nederlandse advocaat Inez Weski. Beeld EPA

De Amsterdammer, voorganger van de Orde der Transformanten, stond voor de rechter omdat hij een ruim 30 jaar jongere vrouw 132 keer zou hebben verkracht en misbruikt tussen haar 12de en 25ste jaar. Voor een groot deel gebeurde dat toen zij nog minderjarig was. De jonge vrouw leefde met haar moeder, vader en broer vele jaren lang binnen de Orde der Transformanten. De sekte stelt dat zij met B. zou zijn ‘getrouwd’.

Met haar moeder en broer ontvluchtte de vrouw vorig jaar de orde, nadat zij een affaire had gekregen met een Duitse man van buiten de sekte. Niet lang na de vlucht van het gezin viel de Duitse politie met veel machtsvertoon het klooster in het Duitse plaatsje Goch binnen, waar de orde enige jaren eerder was neergestreken en evenementen organiseert.

Zwaar seksueel misbruik

De rechtbank veroordeelde B. voor meervoudig seksueel misbruik, deels zwaar misbruik van een minderjarige jonger dan 14 jaar. De veroordeling heeft betrekking op minder dan 132 gevallen, zegt de rechtbankwoordvoerster, omdat de Duitse justitie de man niet kon veroordelen voor in Nederland gepleegd misbruik. Om hoeveel gevallen het gaat, wordt volgende week duidelijk in de schriftelijke versie van het vonnis. Van de aanklacht voor vrijheidsberoving is B. vrijgesproken.

De verdediging van de zelfverklaarde profeet, die het misbruik ontkent, pleitte donderdag voor vrijspraak. “De aanklacht tegen onze cliënt is louter gebaseerd op de verklaringen van een ongeloofwaardige getuige,” verklaarde advocaat Inez Weski voor aanvang van de zitting over de inmiddels 26-jarige vrouw. De twee Duitse advocaten die hem eveneens bijstaan, benadrukten eerder al dat seks met minderjarigen taboe is binnen de Orde der Transformanten en dat dit voorschrift ook geldt voor de leider van de geloofsgemeenschap.

Weski kondigde aan dat haar Duitse collega’s en zij hoger beroep zouden aantekenen bij het Federale Hof van Justitie. De slotpleidooien vonden plaats achter gesloten deuren, net als grote delen van het proces, vanwege de intieme details die ter sprake kwamen en de privacy van de vrouw.

Opgelucht

De vrouw en haar naasten zijn opgelucht na de uitspraak, laat een woordvoerster schriftelijk weten. ‘Ook nu de advocaat van Robert B. heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan is de familie optimistisch over het vervolg en zien ze die met vertrouwen tegemoet. Zoals iedereen kan begrijpen is de afgelopen periode erg ingrijpend geweest.’

De familie vraagt rust en privacy om de afgelopen periode in alle rust te verwerken en zich op te laden voor het hoger beroep. ‘Het is de wens van de familie om geen pers te woord te staan. De familie vraagt hiervoor begrip en hoopt dat deze wens gerespecteerd wordt’, aldus de verklaring.

Tientallen keren

Het proces tegen B. begon in juni. Sindsdien hield de rechtbank tientallen zittingen met de Amsterdammer. B.’s Orde der Transformanten kent een lange en omstreden geschiedenis. Tweemaal eerder kwam de sekte in opspraak vanwege vermeende moordpogingen op personen die felle kritiek uitten op de groepering. In één geval werd daarvoor een sektelid veroordeeld. Leider Robert B. bleef tot nu toe buiten schot.