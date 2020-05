Seks voor singles in coronatijd: via webcam, solo of op 1,5 meter afstand

Beeld ANP XTRA

De organisatie stelt dat het niet reëel is om van mensen te verwachten dat ze voor een langere tijd intimiteit en seks mijden. Maar momenteel kunnen alleen mensen met een vaste en samenwonende partner nog seks hebben volgens de coronaregels. Miljoenen singles moeten dus op zoek naar haalbare alternatieven.

Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding van Soa Aids Nederland: “We moeten mensen zonder een vaste partner voorzien van informatie om het risico op een coronabesmetting zo klein mogelijk te houden, als ze ervoor kiezen seks te hebben. Zo kunnen ze zelf een keuze maken die het beste bij ze past en zichzelf en anderen beschermen.”

Webcam en chatten

Wat betekent dat concreet voor singles die willen daten en misschien wel meer? Je spreekt niet af, maar houdt het op webcam en chatten, al of niet met seksspeeltjes erbij. Als je wel afspreekt dan hou je 1,5 meter afstand en doe je aan soloseks in het bijzijn van die ander.



“Dat heeft het minste risico op een coronabesmetting en is in lijn met de regels van het RIVM,” aldus het advies van de organisatie.



Na twee weken, zonder coronaklachten (verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid), wordt het vervolgens mogelijk om intimiteit of seks te hebben waarbij je dichter bij elkaar komt. Dit advies geldt ook voor mensen met een friend with benefits of vast knuffelmaatje.



Tot slot: als het dan tot de daad gaat komen, was eerst je handen en je geslachtsdelen (penis, vagina) en anus voordat je seks hebt of intiem bent. En neem zo weinig mogelijk het openbaar vervoer. Loop, ga met de fiets of auto. Was ook je handen na seks of intimiteit.