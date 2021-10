Segers weerspreekt informateur: medisch-ethische kwestie nog niet opgelost

Informateur Johan Remkes en Gert-Jan Segers in de Stadhouderskamer voor een gesprek over de kabinetsformatie. Beeld ANP

“De heer Remkes is geen woordvoerder van mij,” zei Segers. Daarmee zet hij de onderhandelingen nu al op scherp.

Bij de ChristenUnie ligt het D66-plan voor de voltooidlevenwet uiterst gevoelig. Afgelopen week benadrukte Segers nog dat er ‘rode lijnen’ zijn als zijn partij een kabinet in stapt. D66 wil dat mensen ouder dan 75 een eind aan hun leven kunnen maken als ze dat willen. “Als ik voor mezelf kijk: stel, we dragen verantwoordelijkheid in een kabinet, de wet voltooid leven wordt aangenomen en een week na invoering gaat de eerste spuit in een volstrekt gezond lichaam. Dat zou ik heel, heel moeilijk vinden.”

Des te opvallender was het dat informateur Remkes donderdagmiddag concludeerde dat zulke medisch-ethische kwesties aan de Kamer gelaten worden. Dat zou betekenen dat de formerende partijen er niks over afspreken, waardoor het aan ieder Kamerlid zelf is om te stemmen.

“Ik heb nog niet onderhandeld,” zei Segers, die aangaf daarover geen afspraken te hebben gemaakt. “Nergens heb ik aangegeven wat ik zou willen. Onderhandelen hoort aan de onderhandelingstafel.”

Remkes maakte zijn opmerking over de ChristenUnie tijdens zijn persconferentie nadat hij zijn eindverslag had overhandigd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.