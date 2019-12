SCP: Nederlanders bezorgder over klimaat dan over immigratie

In de nationale hoofdpijnindex is het klimaat immigratie voorbijgestreefd. Beeld ANP

De wijze waarop we in Nederland samenleven wordt nog altijd als grootste probleem gezien, zo blijkt uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, waarover het SCP ieder kwartaal bericht. De zorgen over klimaat en milieu zijn echter aan een stevige opmars bezig. De thema’s immigratie en integratie, gezondheids- en ouderenzorg en inkomen en economie zijn op de probleemranglijst inmiddels verdrongen naar de derde, vierde en vijfde plaats.

De zorgen over klimaat en milieu lopen overigens flink uiteen. Sommige ondervraagden zijn vooral ongerust over klimaatverandering en milieuvervuiling, terwijl anderen vooral kopzorgen hebben over de maatregelen die worden genomen om de klimaat- en stikstofproblematiek aan te pakken.

Klimaatdrammers

Het SCP durft geen uitspraak te doen in hoeverre mensen de maatregelen niet ver genoeg of juist te ver vinden gaan. Toch is die laatste groep het meest uitgesproken: zij hebben het bijvoorbeeld over ‘klimaatdrammers’ of zeggen ‘klimaatdoeleinden: we slaan een beetje door’. Ook in de discussie over stikstof zijn tegenstanders van de maatregelen explicieter: zij vinden dat de maatregelen te ver gaan, te snel zijn genomen of dat er ‘een hetze’ wordt gevoerd tegen boeren.

Daar staat weer tegenover dat het grootste aandeel van de ondervraagden (42 procent) vindt dat de regering meer geld zou moeten uittrekken voor klimaat en milieu. 27 procent wil er juist minder aan besteden. Nog eens 27 procent vindt het precies genoeg.

Verdeeld

Als vervolgens wordt gevraagd of Nederland meer dan nu moet bijdragen aan de oplossing van internationale klimaatproblemen blijken de meningen verdeeld. Een derde is het met die stelling eens, eveneens een derde is het ermee oneens en 29 procent is neutraal. Het aandeel voorstanders is wel afgenomen, wat volgens het SCP betekent ‘dat een deel van de Nederlanders wel vindt dat er iets moet gebeuren, maar ook dat Nederland hierin niet voorop hoeft te lopen’.

Inmiddels noemt 33 procent van de mensen die door het SCP zijn ondervraagd spontaan milieu, klimaat, klimaatverandering, stikstof en duurzaamheid als problemen. Vorig kwartaal was dat aandeel nog 22 procent. Vooral de woorden stikstof, stikstofmaatregelen en CO2 worden veel vaker genoemd dan drie maanden geleden.

Optimisme

Het onderzoek laat ook zien dat Nederlanders de economische ontwikkeling minder zonnig inzien. Nog maar 63 procent van de ondervraagden verwacht een gelijke of betere economie. Een kwartaal eerder was nog 79 procent die mening toegedaan. Ook het Centraal Planbureau (CPB) stelde onlangs de groeiverwachting voor Nederland naar beneden bij. Het instituut verwacht nu dat de omvang van de economie in 2020 met 1,3 procent toeneemt.

Tegelijkertijd blijven Nederlanders positiever over hun persoonlijke financiële situatie. 83 procent denkt dat ze hetzelfde zullen houden of erop vooruit gaan, dat is iets minder dan in het laatste kwartaal, toen nog 89 procent diezelfde inschatting maakte. Het CPB gaat voor komend jaar uit van een gemiddelde koopkrachtstijging van 2,1 procent, met name door hogere lonen en een lagere inflatie. De werkloosheid loopt iets op, maar blijft historisch gezien laag.