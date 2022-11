SCP: bijna gratis kinderopvang leidt tot meer ongelijkheid

Bijna gratis kinderopvang jaagt ouders met lage inkomens op kosten, zorgt nauwelijks voor meer arbeidskrachten en benadeelt kinderen in een achterstandspositie. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar aanleiding van de kinderopvangplannen van het kabinet.

“De opvang wordt helemaal niet gratis,” zegt Marjolijn Olde Monnikhof, plaatsvervangend directeur van het SCP een belangrijke adviseur van het kabinet. “En gezinnen waarin een of beide ouders niet werken, hebben geen recht op een vergoeding.”

Eigen bijdrage

Vooral werkende ouders met een relatief laag inkomen zullen de dupe zijn, vreest het SCP. Die krijgen nu het leeuwendeel vergoed, maar voelen een grotere eigen bijdrage straks harder in hun portemonnee dan mensen met een hoger inkomen.

Daarbovenop komt het verlies van een fiscaal voordeel omdat een belastingkorting wordt geschrapt. Het planbureau voorziet dat lagere inkomensgroepen door die optelsom steeds minder snel geneigd zullen zijn hun kinderen naar een crèche te brengen om (meer) te kunnen werken.

Als een gezin daarvoor in aanmerking komt, ligt de vergoeding op 96 procent van een vooraf vastgesteld uurbedrag. De echte tarieven in de markt zullen naar verwachting echter oplopen door een toenemende vraag naar opvang – en dus hogere personeelskosten. “Het verschil tussen het overheids- en markttarief moeten ouders zelf ophoesten. Wat extra moeilijk is als je het al niet zo breed hebt.”

Het kabinet belooft de prijsontwikkeling scherp in de gaten te houden, maar het is moeilijk om op tijd in te grijpen en het vastgestelde uurbedrag genoeg mee te laten groeien, denkt Olde Monnikhof. “In de tussentijd kan dit voor een flinke uitstroom zorgen van kinderen met ouders met een laag inkomen. Deze ouders worden dan door financiële barrières gedwongen minder te gaan werken en zelf voor de kinderen te zorgen; terwijl de arbeidsdeelname van met name vrouwen in deze gezinnen al relatief gering is.”

Nauwelijks winst

Het effect van bijna gratis kinderopvang is sowieso niet dat ouders meer gaan werken, zoals het kabinet beoogt. Want ouders met een hoger inkomen maken al veel uren, dus daar valt nauwelijks winst te behalen. “Zij zullen niet voor een extra dag kinderopvang kiezen om zelf nóg meer te gaan werken, maar hooguit om oma en opa te ontlasten.”

De hoogste inkomens moeten nu nog twee derde van de kinderopvang zelf betalen. Proefberekeningen lieten eerder zien dat een stel dat 200.000 euro bruto verdient door de regeling straks ruim 10.000 euro per jaar netto minder kwijt is.

Per saldo is het risico aanwezig dat de ongelijkheid groeit wanneer mensen met hogere en middeninkomens zich kwalitatief betere en duurdere opvang kunnen veroorloven dan mensen met lagere inkomens, constateert de plaatsvervangend SCP-directeur.

Belangrijke stappen

Het plan heeft nog een negatief randje: het kabinet beloofde in het coalitieakkoord dat het voorstel ‘een goede start’ zal betekenen voor ieder kind op de kinderopvang. Olde Monnikhof ziet daarover helemaal niets terug in de uitwerking. “Onderzoek bevestigt dat onze relatief goede kinderopvang nu vooral kansarme kinderen vooruit helpt.”

Hoe werkt dat? De basis voor de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt volgens wetenschappers in de vroege kindertijd gelegd. Dus kunnen kinderen op een kwalitatief goede kinderopvang belangrijke stappen in hun ontwikkeling zetten. Daar mogen ze spelenderwijs leren. Dat doet er met name toe voor kinderen die van huis uit minder gestimuleerd worden en daardoor vaak met een achterstand aan de basisschool beginnen.

Olde Monnikhof: “Toch voorzien we dat straks de kwaliteit onder druk komt te staan door toename van de vraag naar kinderopvang, terwijl er grote personeelstekorten in de sector zijn. Er is geen oog meer voor de behoeften en barrières van die ouders en kinderen die het meeste van kinderopvang kunnen profiteren. Dat is een opvallende breuk met het verleden: de doelstelling om kansengelijkheid te bevorderen, wordt volledig losgelaten.”