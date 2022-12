Scooterrijder (20) overleden na aanrijding Hugo De Grootplein, verdachte nog niet opgepakt

Beeld Joris van Gennip

Ook de fietser raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat is nog niet bekend.

Het incident vond plaats rond 23.00 uur. Volgens ooggetuigen reed de auto vanaf de Jan van Galenstraat de Tweede Hugo de Grootstraat in. Daar verloor de automobilist mogelijk de macht over het stuur en reed aan de overzijde van de weg een scooterrijder en fietser aan die in de tegenovergestelde richting reden.

Een ooggetuige heeft het kenteken doorgegeven aan de politie. Een woordvoerder meldt dat er nog geen bestuurder is aangehouden. De auto die betrokken was bij de aanrijding is wel aangetroffen in de binnenstad. De politie is druk op zoek naar de verdachte en heeft daarbij ook forensisch specialisten ingezet.

