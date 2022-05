Scooter, hoog salaris of een tiny house? Werkgevers doen alles om aan nieuw personeel te komen

Werkgevers gaan ver om personeel te vinden: een kweker van varens uit het Zeeuwse Burgh-Haamstede doet zelfs een tiny house cadeau. Beeld Theo Peeters

Hij moet er nog weleens om grinniken, de bekende Amsterdamse horecaondernemer Ron Blaauw, over de wervingstechniek die hij bedacht. Werken bij Ron Blaauw, en je krijgt een ‘huisje, baantje en brommertje’ cadeau. “Het was niet zo dat we mensen zomaar een huis gaven. Maar via al onze klanten hebben we wel voor veel werknemers woonruimte kunnen regelen.”

Hij behaalde er vijf jaar geleden veel publiciteit mee, en de wervingsmethode bestaat nog steeds. Want Blaauw helpt nieuw personeel nog altijd met het zoeken naar nieuwe woonruimte. “Echt een goede actie. Er werd heel veel over gesproken.”

De kok dacht dat het in 2017 erg was met de krapte op de arbeidsmarkt, maar nu is de situatie nog knellender geworden. Er staat een recordaantal vacatures open; 133 op iedere honderd werklozen. Hoe lukt het een werkgever tóch nieuwe krachten te krijgen?

Werkgevers gaan soms ver in hun pogingen. Bedrijven bieden eigen opleidingen aan en verplichten werknemers niet langer naar kantoor te komen. Een kweker van varens uit het Zeeuwse Burgh-Haamstede doet zelfs een tiny house cadeau en een distributeur van zonnepanelen uit Weesp geeft een vakantie weg. Of deze lokkertjes de gouden formule zijn?

Vacaturesite Indeed onderzocht wat voor werknemers de belangrijkste redenen waren om niet van baan te veranderen: baanzekerheid, salaris en de vriendelijke collega’s stonden bovenaan. De redenen om juist van baan te veranderen waren een hoger salaris en een nieuwe uitdaging. “Advertenties waar geen salaris wordt genoemd blijven lang onvervuld. Wij zien niet dat cadeautjes een impact hebben. Maar het totaalplaatje is wel belangrijk voor de werkzoekende,” zegt Arjan Visser, die vacatures op Indeed onderzoekt.

Wat mensen dan wel belangrijk vinden? “Een vijfdaagse werkweek vinden veel mensen niet meer van deze tijd,” zegt Visser. “Veel bedrijven adverteren met de mogelijkheid voor een kortere werkweek. En met de mogelijkheid veel thuis te werken. De zoekterm ‘thuiswerken’ wordt acht keer zo veel gebruikt als voor corona.”

Aandachttrekkerij en lokkertjes

Ton Wilthagen, hoogleraar aan de universiteit van Tilburg herkent de trend waarbij werkinhoud en werkomstandigheden steeds belangrijker worden gevonden. “Het effect van een hoger loon ebt snel weg, net als het geven van cadeautjes. Dat ben je na een paar maanden ook weer gewend.”

En bovendien, zegt Wilthagen, is het een gevaarlijke strategie. “Want wat vindt de medewerker die al tien jaar bij het bedrijf werkt en geen tiny house krijgt?” Wilthagen houdt het op aandachttrekkerij en lokkertjes. De vraag blijft wat een bedrijf dan wel moet doen om mensen aan zich te binden. Daar komt een hele reeks aan elementen bij kijken. Van flexibele uren en mogelijkheid om thuis werken tot aan een fijne werkplek en goede ventilatie. “Autonomie is belangrijk. Dat je niet alleen werk doet omdat het goed betaalt, maar ook omdat je je passie en kennis kwijt kunt.”

Bij werkgeversorganisatie AWVN hebben ze te maken met dezelfde discussie. Arbeidsmarktdeskundige Niek Hinsenveld heeft tips voor werkgevers. Ten eerste zou hij personeel uitleggen waarom het werk wat ze doen belangrijk is. “Dat je vertelt waarom de laadpaal die je zet belangrijk is voor de energietransitie.” Ten tweede: laat mensen het werk doen wat ze leuk vinden. “Als je automonteur wilt worden, is het niet leuk om de eerste zes maanden te moeten vegen in de werkplaats.”

Hij zou aanbevelen personeel ruimte voor ontwikkeling te bieden. “Door een accountant die interesse krijgt voor personeelszaken, daar de ruimte voor te geven. Praat met de medewerkers over hun wensen.” Als laatste: “Wees flexibel: als thuiswerken een mantelzorger ontlast, moet je dat proberen te faciliteren. Waarom zou je naar kantoor komen, als dat niet écht nodig is?”

Wanhopig

Hoogleraar Wilthagen beveelt aan er vooral niet overspannen over te zijn. “Je kunt het beste vasthouden door los te laten.” En dat betekent mensen een beetje de ruimte geven. “Het wordt een beetje wanhopig om mensen koste wat kost te behouden. Je kunt medewerkers niet verbieden weg te gaan.”

Wat hij misschien wel het allerbelangrijkst vindt: een werkgever te zijn waar medewerkers trots op zijn “Kijk naar ASML, waar je in de frontlinie van de technologie werkt. Een bedrijf met wereldreputatie. Daar wil je wel onderdeel van zijn. Hetzelfde geldt voor een kinderziekenhuis, waar je kinderen beter maakt. Maar werken bij een bedrijf dat heel veel CO 2 -uitstoot, dat ligt moeilijker.”

Ron Blaauw doet het dezer dagen op zijn eigen manier. De gratis scooter is er inmiddels niet meer, maar nieuw personeel kan wel een elektrische Swapfiets tegemoet zien. Maar dat is niet genoeg, beseft de kok. “Vroeger, als iemand niet functioneerde zei je: ga maar snel weg. Iemand die niet op vrijdag of zaterdag wilde werken, stuurde je weg. Die tijden zijn veranderd.” Hij doet het nu met bijvoorbeeld cursussen en een webshop voor personeel. “Het belangrijkste is dat je luistert naar elkaar. Zodat je weet wat je van elkaar kan verwachten.”