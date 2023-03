‘Schrikbarende’ conclusies in zeer kritisch advies: Den Haag heeft ‘de regio’ stelselmatig verwaarloosd

In de gebieden waar de drie adviesraden onderzoek deden, scoorde de BoerBurgerBeweging (BBB) vaak nog een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Beeld ANP / Ramon van Flymen

De drie raden onderzochten hoe de overheid in de recente geschiedenis met economisch minder welvarende regio's is omgegaan en wat de effecten daarvan zijn. De conclusies zijn, vinden de onderzoekers zelf ook, schrikbarend. Kort gezegd komt het erop neer dat het overheidsbeleid de verschillen tussen rijke en arme regio's in ons land heeft vergroot. Dat heeft geleid tot ‘principieel niet te rechtvaardigen regionale achterstanden’.

Dat is een gevaar voor de toekomst van Nederland, stellen de onderzoeksraden. Inwoners van achterstandsregio's voelen een groot gebrek aan aandacht, begrip en respect vanuit de overheid, die daardoor gezag verliest. Dat kan het geloof in de democratie schaden, maar brengt ook belangrijke uitdagingen waar het land voor staat in gevaar, zoals de energietransitie en het stikstofprobleem.

De drie adviesraden, te weten de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), noemen het advies ‘Elke Regio Telt!’ ‘belangrijk’ en ‘vrij uniek’. Het komt zelden voor dat adviesraden van de overheid zo lang en intensief aan een gezamenlijk advies werken. “Het onderwerp is dan ook ontzettend actueel,” zegt commissievoorzitter Jantine Kriens, Rli-lid en oud-wethouder van Rotterdam.

Vooral gekeken naar maximale welvaart

De onderzoekers concluderen dat de landelijke overheid zich bij investeringen in het land structureel heeft gericht op het bereiken van maximale welvaart. Daardoor gaat veruit het meeste geld naar gebieden die economisch al sterk zijn, zoals de Randstad en Brainport Eindhoven.

De gedachte dat de rest van het land van gunstige economische ontwikkelingen daar meeprofiteert, klopt niet of nauwelijks, stellen de onderzoekers. Regio's die minder aandacht krijgen, worden juist ‘leeggezogen’. Theoretisch geschoold personeel vertrekt omdat er geen passende werkgelegenheid te vinden is, en steeds meer voorzieningen – scholen, openbaar vervoer, de huisarts – staan onder druk of verdwijnen. “De bezorgdheid in regio's over die stapeling van problemen heeft ons echt geraakt,” zegt Kriens.

De drie adviesraden bezochten en onderzochten specifiek vijf regio’s: de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe, Zeeuws-Vlaanderen, Parkstad Limburg, Twente en de Kop van Noord-Holland. Het zijn gebieden waar het gemiddelde inkomen lager is en ook de gemiddelde gezondheid van mensen minder goed is dan in welvarend Nederland. Zo is de levensverwachting op sommige plekken zeven jaar lager dan in andere regio's.

Tel daarbij het lagere voorzieningenniveau en het diep gevoelde gebrek aan aandacht op, en de slotsom stemt treurig, vindt Martijn van der Steen, bijzonder hoogleraar bestuurskunde en lid van de RVS. “Verschillen tussen regio's kunnen mooi zijn, maar dit mogen we niet accepteren. Dit beperkt de kansen van mensen op een gezond leven en op deelname aan de samenleving.”

Randstad-bril

Volgens de onderzoekers is het ‘doelmatigheidsdenken’ bij de overheid veel te ver doorgeschoten. Bovendien wordt daarbij te vaak gekeken door een ‘Randstad-bril’. “Beleid kan voor de Randstad heel logisch lijken. Als het in een regio verder weg dan vervolgens heel nadelig uitpakt, wordt dat op de koop toegenomen,” analyseert Peter Wilms van de ROB. “Nog een voorbeeld: als een bedrijf verhuist van Twente naar Delft omdat daar meer personeel te vinden is, maakt dat op nationale schaal misschien niet zoveel uit. Maar op regionale schaal wél. Daar is nu veel te weinig oog voor.”

Het zou goed zijn om op bepaalde punten juist wél regionaal verschil te maken, staat in het advies. Bijvoorbeeld als het over zorg gaat. Vaak wordt in ons land daarbij de nadruk gelegd op topkwaliteit. Om dat te bereiken, wordt zorg steeds vaker geconcentreerd op grotere locaties, en die zijn zeker niet altijd gevestigd aan de randen van het land. Daarom moeten mensen daar steeds vaker verder rijden voor behandelingen en operaties, of om een naaste te bezoeken. Een trend die moet worden gekeerd, vinden de onderzoekers. “Nabijheid van zorg is ook een onderdeel van kwaliteit. Dat lijken we te zijn vergeten,” zegt Kriens.

Geen kind aan huis

Wat de onderzoekers tijdens hun herhaalde bezoeken aan de onderzochte regio's óók constateerden: vertegenwoordigers van de Rijksoverheid zijn daar bepaald geen kind aan huis. “Mensen waren verrast dat we op bezoek kwamen, en zelfs terugkwamen om door te praten over ons advies,” zegt Van der Steen. “Dat waren ze echt niet meer gewend, in veel gevallen was het al in geen jaren meer gebeurd. De overheid heeft zich echt teruggetrokken in Den Haag. Overheidskantoren in de regio zijn gesloten, zonder dat daar iets voor in de plaats is gekomen. Daardoor kent de burger in de regio de overheid niet meer, en vice versa.”

Het mag nauwelijks verrassen: in de gebieden waar de drie adviesraden onderzoek deden, scoorde de BoerBurgerBeweging (BBB) , die opkomt voor het platteland, bij de verkiezingen van 15 maart vaak nog een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. “Die partij raakt juist in dit soort gebieden een gevoelige snaar,” stelt Kriens. “Dat zie je terug in de uitslag, en ik ben daar niet over verbaasd. Het is juist goed dat mensen hun stem laten horen, zou ik zeggen. Ik hoop echt dat de gevestigde politieke partijen en de overheid dit signaal oppikken.”