Schrijver Michel Houellebecq wil ‘lasterlijke’ film Kirac tegenhouden, waarin hij seksend te zien is

Screenshot uit de trailer van Kirac 27, waar Michel Houellebecq volgens zijn advocaten ‘vol ontzetting en afschuw’ ontdekking van deed. Beeld Kirac

‘Lasterlijk’, ‘crimineel’ en ‘gewelddadig’, zo noemen de advocaten van Michel Houellebecq, Frankrijks meest gelezen hedendaagse schrijver, de trailer van de film Kirac 27. In de video, die eind januari uitkwam, is te zien hoe Houellebecq innig zoenend en met ontbloot bovenlichaam in een hotelbed ligt met een jongere vrouw. Kirac-oprichter Stefan Ruitenbeek zegt in een voice-over dat ze Houellebecq een weekend hebben gevolgd, terwijl hij het bed deelde met Amsterdamse studentes.

In de trailer legt Ruitenbeek uit hoe het idee tot stand kwam: tijdens hun mailwisselingen betreurde Houellebecq dat zijn huwelijksreis naar Marokko niet door kon gaan, uit angst dat hij door moslimextremisten zou worden ontvoerd. “Zijn vrouw was een hele maand bezig geweest met het regelen van prostituees en nu viel alles in duigen.”

Ruitenbeek deed een aanbod. Hij kende genoeg jonge vrouwen in Amsterdam die graag het bed zouden willen delen met zo’n bekende schrijver. Ruitenbeek zou het voor hem regelen, inclusief hotel, op voorwaarde dat hij alles mocht filmen.

Controversiële kunstenaars

Collectief Kirac (Keeping It Real Art Critics) biedt regelmatig een podium aan controversiële kunstenaars met als doel ze te uncancelen. In de veelbesproken film Honeypot gaat FvD-filosoof Sid Lukassen bijvoorbeeld in op de uitnodiging van een filosofiestudente om voor de camera seks te hebben. Tijdens de voorpremière lieten ze de van verkrachting beschuldigde kunstenaar Julian Andeweg paraderen op een paard – materiaal voor een komende Kiracproductie.

Maar zo bekend als Houellebecq waren de omstreden hoofdrolspelers nog niet. Sommigen loven zijn werk als maatschappijkritisch; hij won talloze literaire prijzen en ontving zelfs een onderscheiding van president Macron. Anderen vinden het seksistisch, racistisch en islamofoob. Hij voorspelde aanslagen op moslims en noemde recentelijk de theorie dat islamitische migranten de autochtone Fransen zullen verdrijven ‘een feit’.

Feitelijke onjuistheden

Kirac 27 zou op 11 maart in première gaan in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam, maar daar wil Houellebecqs advocatenteam nu een stokje voor steken. Alleen al in de trailer worden volgens hen genoeg feitelijke onjuistheden vermeld. In een persbericht laten de advocaten weten dat het stel ‘vol ontzetting en afschuw’ ontdekking deed van de trailer, die een serieuze en gewelddadige ondermijning van hun waardigheid zou zijn.

Vaste vertaler van Houellebecq Martin de Haan had nog niet gehoord van de rel, maar het verbaast hem niks. “Ik heb laatst geluncht met de vrouw van Houllebecq, en toen begreep ik dat Kirac zich al tijdens het filmen niet aan de afspraken heeft gehouden. Voordat ze iets van de film hadden gezien, hadden ze er dus al een slecht gevoel over.”

Houellebecq wil nu dat de trailer wordt verwijderd van alle platformen en sociale media over de hele wereld en dat Kirac wordt verboden om de film, en andere beelden die ze mogelijk hebben van het koppel, te vertonen. Volgens Frans nieuwsmedium AFP zijn de eerste stappen richting verbod door hun advocaten al gezet.

Vorige week vertelde Kirac-oprichter en regisseur van de film Stefan Ruitenbeek aan de Franse tak van Vice dat Houellebecq voor de film in totaal met vier vrouwen seks heeft gehad, met ze uit eten ging en filosofische gesprekken voerde. “Wat hem interesseerde was de betekenis van deze voorstelling: van een schrijver die aan het eind van zijn leven een pornoster wordt.” Ruitenbeek wil Het Parool niet te woord staan.