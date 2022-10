Schrijver, arts en hoogleraar Ivan Wolffers (74) overleden

Wolffers overleed vrijdagochtend, omringd door zijn geliefden. Beeld Dingena Mol

De Arbeiderspers heeft het overlijden van Wolffers naar buiten gebracht. ‘Hij is vrijdagmorgen 7 oktober, omringd door zijn geliefden, weggegleden uit het leven dat hij tot zijn laatste snik en laatste lach omarmd heeft,’ meldt de uitgeverij.

Wolffers studeerde geneeskunde in Utrecht. Hij werkte daarna op een huisartsenpraktijk en schreef columns voor de Volkskrant. In 1989 werd hij buitengewoon hoogleraar Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schreef veel boeken, niet alleen romans, maar ook werken over gezondheid, waaronder het standaardwerk Medicijnen.

Jarige kleindochter

Wolffers was ruim vijftig jaar samen met schrijfster Marion Bloem. Beiden schreven op Twitter veel over het naderende levenseinde van Wolffers.

Vlak voor zijn overlijden kon Wolffers nog net de 13e verjaardag van kleindochter Katelijne – die hun zoon Kaja Wolffers kreeg met zijn inmiddels ex-vrouw Elle van Rijn – meemaken. Bloem plaatste een foto van de twee, en schreef erbij: ‘De foto nam ik gisteren, nadat ik ze in de huiskamer op de bank huilend in elkaars armen aantrof. De 4-jarige reikte hun tissues aan en daarna mocht ik fotograferen.’

Onze middelste kleindochter, Katelijne, is vandaag 13 geworden, en haar opa wilde dat graag nog meemaken. De foto nam ik gisteren, nadat ik ze in de huiskamer op de bank huilend in elkaars armen aantrof. De 4-jarige reikte hen tissues aan en daarna mocht ik fotograferen pic.twitter.com/NEEodCCW9i — Marion Bloem (@MarionBloem) 6 oktober 2022

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: