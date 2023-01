Schreuder ziet dat Ajax groeiende is: ‘Ik ben misschien de enige die dat ziet’

Beeld ANP

“Als Feyenoord op voorsprong komt, geven ze het niet vaak meer weg. Je ziet dat het team groeiende is, anders kom je hier niet terug van een achterstand. Ik ben misschien de enige die dat ziet.”

“Dat laatste zeg ik een beetje gekscherend”, vervolgde Schreuder. “Maar ik kijk ook televisie en ik lees ook kranten. Iedereen heeft verstand van voetbal. Iedereen heeft een mening. Dat mag ook, maar ik werk iedere dag met deze jongens en ik zie dat dit team heel veel potentie heeft. Ze geven ook niet op. Ook nu hebben ze gestreden. We zijn echt ergens mee bezig.”

Toch heeft Ajax al zes competitieduels op rij niet gewonnen en is de regerend kampioen naar de vijfde plaats van de Eredivisie gezakt. “Natuurlijk is dat niet goed,” zei Schreuder. “En ook ik snap dat we donderdag tegen Volendam moeten winnen. En vorige week was het eerste kwartier tegen FC Twente zeker niet goed. Maar daarna hebben we met tien man gevochten. In de slotfase had Brobbey hier tegen Feyenoord misschien nog wel een strafschop verdiend.”

Feyenoord had voor rust licht de overhand, vond Schreuder. “We hadden moeite met het vinden van de vrije man. Feyenoord was optisch wat agressiever, al ging het druk zetten bij ons goed. Gaandeweg werd het veel beter. Kenneth Taylor speelde daar de tweede helft een goede rol in. En Steven Bergwijn viel denk ik goed in. Ik heb hem in het begin van de week al verteld dat hij niet zou beginnen. Maar hij heeft goed gereageerd, op trainingen en hier in de tweede helft.”

Schreuder was ook tevreden over het spel van Edson Álvarez. De Mexicaan verving de geschorste Devyne Rensch centraal achterin. “Ajax heeft hem ooit als centrale verdediger gehaald. Je ziet dat hij daar heel goed kan voetballen.”

Hoewel Ajax in De Kuip lang op achterstand stond en pas halverwege de tweede helft langszij kwam, hield Davy Klaassen een ontevreden gevoel over aan de 1-1 tegen Feyenoord. “Ik ben toch wel teleurgesteld. Want ik speel bij Ajax hè,” zei Klaassen bij ESPN.

Feyenoord nam na ruim een half uur spelen de leiding via Igor Paixão. “We kwamen moeilijk van onze eigen helft af, zonder dat zij veel echte kansen creëerden. In de tweede helft knokten we ons iets beter in de wedstrijd,” aldus Klaassen, die na 70 minuten voor de gelijkmaker tekende. Al kreeg hij daarbij wel hulp van Feyenoordmiddenvelder Mats Wieffer.

“Het interesseert me niet of het wel of niet mijn goal was. De hoek was moeilijk, er zat effect aan de bal,” zei Klaassen over de omhaal van Steven Bergwijn die voorlangs het doel ging. Klaassen zette vlak voor de achterlijn zijn hoofd tegen de bal en via het been van Wieffer, die iets voor de doellijn stond, ging de bal erin. “Ik wilde ‘m op de goal of voor het doel koppen,” aldus de Ajacied. “Het maakt me niet uit hoe die bal erin gaat. Het was prima zo.”

Aanvoerder Orkun Kökcü van Feyenoord houdt ‘een dubbel gevoel’ over aan de wedstrijd. “Ik kan niet zeggen dat we voetballend altijd beter waren, maar vanuit de duels en moeilijke situaties wisten we wel kansen te creëren,” zei Kökcü kort na de Klassieker bij ESPN. “Laat in de tweede helft viel toch nog de 1-1. Dat is gewoon zuur. Het was de hele wedstrijd moeilijk voetballen, beide ploegen zetten hoog druk. Daardoor werden overal op het veld koppeltjes gevormd. De eerste helft lukte het wel om goed te voetballen, maar in de tweede helft raakte de energie op. Daardoor kregen we het moeilijker.”

