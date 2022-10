Schreuder over coachende Tadic: ‘Als mensen dat naar het negatieve vertalen, is dat hun probleem’

Van het risico dat aanvoerder Tadic andere instructies geeft dan hijzelf, wilde de Ajax-trainer niets weten. 'Beeldvorming interesseert me niet.' Beeld ANP

Schreuder was niet de enige die Ajax al schreeuwend tijdens het curieuze slotoffensief van Volendam van puntverlies probeerde te behoeden. Daarbij werd de hoofdcoach geflankeerd en geassisteerd door Tadic. Of Schreuder niet tegen zijn captain had moeten zeggen dat hij rustig op de bank moest plaatsnemen?

“Nee, dat hoef ik niet tegen Dusan te zeggen. Hij is de aanvoerder van Ajax. Als je kijkt wat hij tot nu toe heeft gepresteerd voor de club. Dat komt ook door zijn emotie. Het is ook zijn karakter waardoor hij zo goed is geworden. Als mensen dat naar het negatieve willen vertalen, dan is dat hun probleem en niet de mijne,” stelde Schreuder na afloop van de wedstrijd.

“Ik kijk daar heel anders naar,” vervolgde Schreuder. “Ik zie iemand die heel begaan en bevlogen is met het elftal. Dusan doet alles om te winnen met Ajax. Ik zie iemand die zelfs nog positief is nadat hij wordt gewisseld. Wat hadden de mensen gezegd als hij chagrijnig op de bank was gaan zitten,” vroeg Schreuder zich hardop af.

Van het risico dat zijn aanvoerder andere instructies geeft dan hijzelf, wilde de Ajax-trainer, die tien jaar geleden al met Tadic werkte bij Twente, niets weten. “Dusan en ik kennen elkaar al zo lang. Ik weet dat hij echt wel hetzelfde zegt als wat ik zeg. De beeldvorming die daarbij ontstaat, interesseert me niet. Ik kan weinig met de mening van anderen. Als ze denken dat hij alles te vertellen heeft, is dat prima.”

Team in ontwikkeling

Schreuder benadrukte na de benauwde winst op FC Volendam (2-4) dat zijn team een ploeg in opbouw is. “Vergeet niet dat er zeven spelers zijn vertrokken,” zei hij. “Dat willen mensen soms niet weten. Drie weken geleden was alles nog top, maar wij zijn een team in ontwikkeling. Tot de 3-0 was er niets aan de hand. Ik vond ons in het eerste half uur van de tweede helft zelfs goed spelen. Maar na de 1-3 zie je dat we niet veel zelfvertrouwen hebben.“

“Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat duel van dinsdag met Napoli,” vervolgde de Ajax-trainer, doelend op de 1-6 thuisnederlaag in de Champions League. “Maar dan moeten we wel onze taken blijven uitvoeren. Na de 3-1 is er niets aan de hand als iedereen zijn ding blijft doen. Maar dat hebben we niet gedaan. We stonden in de slotfase niet meer compact. We stonden veel te ver uit elkaar.”

Winst

Steven Berghuis was vooral blij met de uitslag van het uitduel van Ajax met FC Volendam (4-2). “Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen,” zei hij vlak na de wedstrijd bij ESPN. “Maar we mogen in het laatste kwartier gewoon niet in de problemen meer komen,” zei Berghuis, die de eerste twee treffers van Ajax voorbereidde. “We moeten het samen doen, maar je ziet gewoon dat we met vijf of zes nieuwe spelers op het veld staan. Het is nog niet zoals vorig jaar, toen alleen Remko Pasveer en ik nieuw waren.”

Volgens Berghuis mogen de spelers ‘meer van elkaar eisen’. “In de eerste helft verspeelden we soms ballen die we niet mogen verspelen. Als je die goed speelt, kan je 0-3 en 0-4 maken. Dat moet wel de norm en de eis worden.”

Ook Daley Blind zag Ajax na de 3-1 veel defensieve fouten maken. “We zijn geen ploeg in vorm,” reageerde hij voor de camera's. “Maar juist dan moet je bij de basis blijven en alle afspraken goed nakomen. Dat hebben we na die 3-1 niet gedaan. Dat ga ik nu niet uitgebreid bespreken hier, maar dat zal zondag wel met de trainer erbij gebeuren. Hij zal dat met beelden laten zien. We moeten na die 3-1 niet in paniek raken.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: