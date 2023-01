Schrappen reclame met ‘woke’ chocolaatjes M&M’s blijkt toch mediastunt

Beeld Mars

Dat besluit volgde op de ophef die in de Verenigde Staten was ontstaan over het uiterlijk van een aantal figuurtjes. Maar het schrappen van de reclame blijkt een mediastunt in aanloop naar de Super Bowl, de finale van het American footballseizoen en een van de beste bekeken tv-avonden van het jaar.

Eerder deze week waren de chocoladefiguurtjes van M&M’s nog wereldnieuws. Met name de rechtse nieuws- en opiniezender Fox News noemde ze ‘woke’. Onder meer het feit dat een van de vrouwelijke M&M’s, groen van kleur, haar pumps inruilde voor sneakers zou een aanval zijn op klassieke genderrollen, aldus rechts Amerika. Daarom zou het bedrijf hebben besloten voortaan reclames te gaan maken met komiek Maya Rudolph (50).

Vraagtekens

Toch werden meteen al vraagtekens gezet bij het moment van die aankondiging van M&M’s. Zo maakte het snoepbedrijf al in december bekend dat Rudolph in de reclame van M&M’s zou spelen rond de Super Bowl. Het blijkt nu dus inderdaad om een reclamestunt te gaan. “Zowel de vernieuwde personages, als zij die het afgelopen jaar gelanceerd zijn, zijn en blijven de officiële woordvoerders van het merk,” laat het bedrijf weten.

M&M’s maakt al jaren reclames met de pratende chocolaatjes ‘Red’ en ‘Yellow’. De laatste jaren kregen zij steeds vaker gezelschap van chocolaatjes in andere kleuren.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: