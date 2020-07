Schouten zwicht na protest boeren: nieuw overleg over veevoer

Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Er zijn genoeg aanwijzingen dat de omstreden ‘voermaatregel’ geen negatief effect heeft, maar wegens de maatschappelijke onrust en de boerenprotesten, vraagt Schouten naar extra advies, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

‘In de melkveehouderij wordt over het algemeen meer eiwit gevoerd dan nodig is,’ aldus Schouten. ‘Het teveel aan eiwit wordt niet opgenomen door het dier, maar in de vorm van ammoniak uitgestoten.’ Volgens de minister wordt dat in de sector en in de wetenschap breed onderschreven.

Evengoed laat Schouten zich adviseren of het dierenwelzijn voldoende is gewaarborgd. Ze is hiervoor onder meer in gesprek met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Startschot

De plannen van het kabinet om het eiwitgehalte te verlagen, waren het startschot voor de jongste ronde boerenprotesten van de afgelopen week. Die begonnen vorige week donderdag, op de laatste officiële vergaderdag van de Kamer, laat in de avond. VVD en CDA drongen er bij Schouten op aan ook serieus te kijken naar een alternatief plan van de melkveehouders.

Dat plan wordt doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Schouten verwacht de uitkomst daarvan eind augustus. De uitkomst van haar gesprekken met de experts zal ze dan samen met de doorrekening delen met de Kamer.

Boerenactiegroep Agractie laat in een reactie weten de stap van minister Schouten te waarderen, maar vraagt zich ook af waarom de doorrekening door Planbureau zeven weken moet duren. ‘Aangezien de veevoermaatregel op 1 september start, zal moeten blijken of deze stap serieus is of voor de bühne.’ Agractie roept Schouten op gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Ondertussen gaan de acties nog steeds door. Een groep demonstrerende boeren met naar schatting 200 tractoren heeft zichzelf vanavond toegang verschaft tot het terrein van Lelystad Airport. De politie blokkeert de weg naar de landingsbaan.

Met de voertuigen blokkeren de boeren de toegang tot het vliegveld. Eerder op de avond verzamelde zich al een grote hoeveelheid protesterende boeren op het Meerpaalplein in het hart van Dronten. De demonstrerende boeren hadden daar in totaal zo’n 120 tractoren opgesteld op het plein. Burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Dronten was aanwezig om hun bezwaren aan te horen. Zowel bij Lelystad Airport als in Dronten lijkt sprake van een goed voorbereide actie met podia en catering.