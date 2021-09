Schouten: onteigening boeren ‘een van de scenario’s die uitgewerkt worden’

'De plannen hebben niet tot besluitvorming geleid,' verklaarde demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer. Beeld Bart Maat/ANP

Gisteren lekte uit dat het demissionaire kabinet scenario’s heeft laten doorrekenen waarin de veestapel in Nederland met ruim 30 procent wordt verkleind. Vooral in de buurt van natuurgebieden zou het mes worden gezet in boerenbedrijven, om woning- en wegenbouw mogelijk te maken. Nadat over die scenario’s werd bericht in de media, maakte het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekeningen openbaar.

“Tot mijn spijt zijn deze plannen gelekt,” zegt Schouten in antwoord op vragen van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. “Ze hebben niet tot besluitvorming geleid. Het zijn scenario’s die gewoon uitgewerkt worden, ook op basis van vele rapporten die de afgelopen periode naar de Kamer zijn gestuurd. Het vraagstuk van stikstof is groot en heeft veel dimensies.”

‘Niet nieuw’

Schouten bevestigt dat onteigening van boeren onderdeel is van de plannen. “Er zullen locaties zijn waar bedrijven niet door kunnen gaan,” zegt ze. “Wij hebben daar diverse opties voor neergelegd. Dat kan met vrijwillige regelingen, met verplaatsing. En uiteindelijk zou het straks zo kunnen zijn dat je gaat onteigenen. Dat is niet nieuw. Er vinden nu ook al onteigeningen plaats.”

Tot nu toe benadrukte het kabinet altijd dat boeren vrijwillig konden stoppen. Die vrijwilligheid leek een harde eis van coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie. Maar in de nieuwe scenario’s worden miljarden euro’s apart gezet voor onteigeningsprocedures. Boeren die tegen hun zin worden onteigend, krijgen fors meer geld dan boeren die vrijwillig afstand doen van hun bedrijf.

‘Ontzettend kostbaar’

“Onteigenen is wat het CDA betreft onbespreekbaar,” zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk. “Het is onnodig, ontzettend kostbaar en tijdrovend.” Volgens hem wordt de boerensector elk jaar al kleiner en is het daarom niet nodig om te onteigenen. Andere partijen, zoals D66 en de Partij voor de Dieren, zijn wél positief over de scenario’s waarover een nieuw kabinet een besluit moet nemen. “Helaas ziet het ernaar uit dat het onvermijdelijk is om deze stap te zetten,” vindt PvdA-Kamerlid Joris Thijssen.