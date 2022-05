Schot gelost in Mercure Hotel bij Park de Oeverlanden

Beeld Joris van Gennip

Volgens de politie zou er een enkel schot zijn gelost in een hotelkamer. De politie is vanuit het hotel gealarmeerd. Er zijn geen gewonden aangetroffen in het hotel. Wie zou hebben geschoten, is nog onbekend. Zowel in als rondom het hotel is gezocht naar de persoon in kwestie, maar deze is niet aangetroffen.

Hoeveel personen betrokken zijn geweest bij het incident kon de politie ook nog niet zeggen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het geloste schot. Het hotel, niet bereikbaar voor commentaar, werd tijdelijk afgezet.