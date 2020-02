Schoolexamens rammelen bij meer dan helft onderzochte scholen

Een leerling doet eindexamen. Beeld ANP

Bij 70 procent van de scholen die de inspectie onderzocht, bleken er wettelijke tekortkomingen te zijn – van kleine tot grote. Bij de helft van de scholen was niet duidelijk wat er exact werd getoetst, of er ontbraken verplichte onderdelen bij het programma van toetsing en afsluiting (PTA), het traject dat scholieren moeten volbrengen voordat ze het centraal schriftelijk examen doen. Bij een derde van de scholen die de onderwijsinspectie bezocht, klopte het examenreglement niet doordat het bijvoorbeeld onwettelijke straffen bevatte.

De inspectie keek ook naar het centraal schriftelijk en praktisch examen (het zogeheten cspe) van het vmbo. Dat examen wordt niet juist afgenomen bij 1 op de 10 scholen: examinatoren helpen de scholieren bijvoorbeeld, of wijken af van het voorgeschreven examenmateriaal.

Onrust

De onderwijsinspectie deed het onderzoek nadat twee jaar geleden de examens van ruim driehonderd leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig waren verklaard. Pas na het afronden van het officiële examen dat in mei in heel Nederland wordt afgenomen, bleek dat er verplichte toetsen niet waren gemaakt. Voordat leerlingen aan hun centraal schriftelijk examen kunnen beginnen, moeten ze alle schoolexamens hebben afgerond. In de zomer moesten de leerlingen in Maastricht destijds allerlei toetsen maken om alsnog in aanmerking te komen voor een diploma. Dat leidde tot grote onrust op de school.

Vorig jaar werden bij het Amsterdamse Calvijn College gebreken ontdekt. Ook daar bleek een groot deel van de examenkandidaten niet alle schoolexamens te hebben gemaakt. 68 leerlingen moesten een deel van de schoolexamens inhalen, omdat de cijferlijst niet klopte. Na herkansingen en hersteloperaties slaagden 63 gedupeerden alsnog voor hun vmbo.

Door de situatie in Maastricht ontstond er twijfel over de kwaliteit van de examens op alle middelbare scholen in Nederland en de onderwijsinspectie besloot tot een steekproef onder 104 scholen. Op zestig van die locaties blijkt nu dat de schoolexamens niet voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. De gebreken zijn niet zo groot als in Maastricht, maar zijn toch ‘verontrustend’, aldus onderwijsminister Arie Slob.