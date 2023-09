‘Schoolbesturen wijzen dure uitzendkracht de deur’

Dit gebeurt sinds 2019 in Amsterdam:

Openbare basisscholen in Amsterdam stoppen per direct met het inhuren van duurdere leerkrachten. Het zou leiden tot scheve verhoudingen op de werkvloer, en worden gefinancierd uit een pot die ook bestemd is voor leermiddelen.

Een uitzendkracht is geen oplossing voor de langere termijn, zo laat de Federatie Openbaar Primair Onderwijs (Fopo) donderdag weten. De acht schoolbesturen in het openbaar onderwijs Amsterdam die samen 125 scholen tellen en ruim 30.000 leerlingen lesgeven, vormen hiermee een front tegen de ontwikkeling waarin leerkrachten uit dienst gaan om via een andere constructie een lucratiever uurloon te halen.