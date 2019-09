Schoolbesturen vragen ouders om begrip voor ‘zorgwekkende situatie’

Bij afwezigheid van leraren worden scholen gedwongen de lessen niet door te laten gaan. Beeld Robin Utrecht/ANP

‘De scholen zijn weer begonnen, maar vanzelfsprekend was dat helaas niet,’ staat vandaag bovenaan de brief die de schoolbesturen van vijf grote steden naar ouders sturen. Daarmee wordt gewezen naar ruim 1400 onvervulde lerarenvacatures in het land.

Op net iets meer dan een A4 zetten de schoolbesturen de crisissituatie uiteen, spreken ze waardering uit voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners die er wél zijn en bereiden ze de ontvangers voor op mogelijke scenario’s van komend jaar. Want hoewel besturen hun uiterste best doen om bij afwezigheid van leraren het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat kinderen worden verdeeld of zelfs, hoe pijnlijk het besluit ook, thuis moeten blijven.

Onderwijscrisis

De besturen verzekeren ouders dat al het mogelijke wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, al is het te betwisten of dat zal lukken. Vorige week liet het Breed Bestuurlijk Overleg in Amsterdam nog weten dat de kwaliteit van het Amsterdamse basisonderwijs lijdt onder het stijgende lerarentekort en onderwijswethouder Marjolein Moorman sprak zelfs van een onderwijscrisis.

Woensdag kwamen onderwijswethouders van de grote steden bij de minister van Onderwijs, Arie Slob, om te pleiten voor structureel meer geld én voor een extra toelage voor leerkrachten in de grote steden. Als aanvulling op het overleg ontvangt de minister donderdag een brief waarin de schoolbesturen nogmaals alarm slaan. Daarin worden zowel de zorgen over het lerarentekort als het tekort aan schoolleiders benadrukt met daarbij de gevolgen als de situatie niet verandert: kwaliteitsverlies in het basisonderwijs.

Op korte termijn willen de wethouders in ieder geval dat er aanpassingen gedaan mogen worden in de onderwijsprogrammering zodat er meer ruimte komt om acute problemen op te lossen met het weinige personeel. Een voorbeeld is het overgaan op een vierdaagse schoolweek. Ook moet de salariskloof met het voortgezet onderwijs worden gedicht.

Als het aan de vijf wethouders ligt, komt er ‘op zo kort mogelijke termijn een urgentieplan’ met daarin concrete afspraken om het lerarentekort in de vijf steden aan te pakken.