Schoolbesturen: lerarentekort in steden groter dan gedacht

Het lerarentekort in de grote steden is volgens sectororganisatie PO-Raad nog groter dan werd verwacht. Uit een inventarisatie van de tekorten door schoolbesturen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere blijkt dat het tekort opgeteld 1475 voltijdbanen bedraagt.