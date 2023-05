School Spinoza20first blijft ook donderdag dicht na bedreiging met schietpartij

Op sociale media werd dinsdagavond een bericht verspreid waarin werd gesproken over een schietpartij op de middelbare school Spinoza20first. Beeld ANP

De schoolleiding liet de ouders en leerlingen woensdagochtend in een bericht weten dat de school woensdag dicht zou blijven vanwege de bedreiging. Leerlingen en medewerkers die ’s ochtends in het pand aanwezig waren, werden naar huis gestuurd.

De politie is ‘volop met onderzoek bezig’, maar er zijn nog weinig concrete aanwijzingen over de bedreiging, aldus rector Jan Paul Beekman. Daarom is woensdagmiddag besloten om ook op donderdag de school gesloten te houden.

Online lessen

Vaklessen worden online aangeboden en de eindexamenleerlingen maken net als woensdag hun examens in het Spinoza Lyceum in Amsterdam-Zuid, waarmee Spinoza20first een scholengemeenschap vormt.

Het is nog niet zeker of de school op vrijdag weer opent, dat is afhankelijk van het politieonderzoek. Wel is zeker dat eindexamenleerlingen ook vrijdag op de andere locatie hun examens maken. “Zo kunnen we ze in ieder geval zekerheid en rust bieden.”

Geen risico

De bedreiging werd dinsdagavond via Snapchat verspreid. Beekman: “Er wordt gesproken over een schietincident bij ons op school. Het bericht is duidelijk geënt richting Spinoza20first.”

De school zelf heeft geen bericht ontvangen. “Hoewel we de kans op een gewelddadig incident zeer klein achten, vinden we het niet verantwoord om vandaag ook maar enig risico te lopen.”

Aangifte heeft de school nog niet gedaan. “Daarvoor moet eerst achterhaald worden waar het bericht vandaan komt,” aldus Beekman.

De politie doet onderzoek naar de digitale bedreiging. “Wij nemen dit uitermate serieus en nemen alle maatregelen die passen bij zoiets,” aldus een woordvoerder, die verder geen details wil geven.

Beekman laat weten dat leerlingen en docenten die angstig zijn zich kunnen melden voor extra zorg. “We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich veilig blijven voelen.”

Eerdere bedreigingen

Spinoza20first werd opgericht in 2015 en bevindt zich sinds augustus in een nieuw gebouw, vlak bij de voormalige Bijlmerbajes.

De bedreiging is al de derde dit jaar van een school in de regio Amsterdam. De vmbo-school Pascal Zuid in Zaandam en twee naastgelegen scholen gingen begin april dicht vanwege een mail die naar de school was verstuurd. In de mail werden docenten en leerlingen bedreigd en er was een foto van een vuurwapen bijgevoegd.

Half april werd basisschool Samenspel in Zuidoost gesloten vanwege een online bedreiging. Een aantal jaar geleden, in 2016, was er op drie middelbare scholen in Amsterdam sprake van een dreiging met een aanslag.

