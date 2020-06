Scholen zijn nog steeds bijna 600 leerlingen ‘kwijt’

Beeld ANP

In het basisonderwijs zijn scholen nog op zoek naar 430 leerlingen, in het speciaal onderwijs zijn 50 scholieren buiten beeld en in het voortgezet speciaal onderwijs gaat het om 100 leerlingen. Slob noemde de cijfers in een debat over onderwijs in de coronacrisis. In april waren nog 5200 leerlingen onvindbaar.

Thuisgehouden

De scholen gingen vanwege de coronapandemie op 16 maart dicht. Vanaf 11 mei gingen de scholen deels weer open en sinds 8 juni is het basisonderwijs weer helemaal opgestart. In de eerste dagen na 11 mei werden 55.000 kinderen nog door hun ouders thuisgehouden.

Zij worden, op verzoek van de Tweede Kamer, tot de zomervakantie niet beboet als zij hun kind niet naar school sturen. Normaal gesproken is dat een overtreding op de leerplichtwet.