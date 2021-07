Scholen weer open in het najaar: ‘Gegarandeerd extra besmettingen’

Zelftests worden uitgedeeld aan leerlingen van het Amsterdams Lyceum. Beeld ANP

De onderzoekers hebben verschillende teststrategieën met elkaar vergeleken, en ook het wel of niet toepassen van quarantaineregels bij coronacontacten in de school. Als uitgangssituatie is het besmettingsniveau in de maand juni 2021 gebruikt. Er is standaard gerekend met een school met volledige bezetting en met basismaatregelen ten aanzien van quarantaine en isolatie bij besmetting.

Het aantal school-gerelateerde infecties zal ‘in alle scenario’s’ bij volledige heropening toenemen, tonen berekeningen aan op basis van de nieuwe, zeer besmettelijke deltavariant. Dat geldt ook bij een gelijkblijvend besmettingsniveau in de samenleving. Verder neemt de kans op grote uitbraken toe.

Verwaarloosbaar

Maar er is voor docenten een oplossing: bij een vaccinatiegraad van 85 procent onder leraren is het aantal te verwachten infecties onder hen ‘verwaarloosbaar’. Ook is de toename van het aantal besmettingen relatief beperkt bij leerlingen (bij de alfavariant én de nieuwe deltavariant) zodra preventief testen wordt ingezet. Twee keer per week testen werkt dan het best, zelfs bij een deelnamebereidheid van maar 30 procent.

Het UMC Utrecht heeft het onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Volgens kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning-Verhagen (UMC Utrecht) is het ‘een politieke beslissing’ om de scholen al dan niet volledig te heropenen en met welke maatregelen. Minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) zal de uitkomsten meegegeven aan het Outbreak Management Team, meldt hij.

Deze experts brengen begin augustus een belangrijk advies uit over het gehele onderwijs en corona. Op basis daarvan zal het kabinet op 13 augustus besluiten hoe het nieuwe schooljaar van start kan gaan. Haagse bronnen stellen dat het ministerie van Onderwijs nu nog met meerdere scenario’s werkt voor het najaar. Behoud van de bestaande coronaregels of aanscherping liggen - gezien het beeld nu - het meeste voor de hand.