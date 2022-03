Schoktherapie kan tbs-patiënten met schizofrenie helpen, maar wie durft?

Wat gebeurt er bij schoktherapie?

Een behandeling met elektroshocks is de ingrijpendste behandeling binnen de psychiatrie. De stroomstoot door het hoofd van maximaal acht seconden zorgt voor een elektrische ontlading over alle hersengebieden, die zich manifesteert als epileptische aanval van doorgaans 20 tot 60 seconden.

Voor de behandeling krijgen patiënten een spierverslapper toegediend om lichamelijke schade door spierspasmen te voorkomen. Een gebitsbeschermer voorkomt beschadiging aan tanden of tong. Tijdens de shocks is de patiënt onder narcose.

Het is onbekend hoe elektroconvulsietherapie (ECT) precies werkt. Uit onderzoek blijkt dat doorbloeding in sommige hersengebieden kan toenemen. Ook kan hersenweefsel groeien.

Schoktherapie bestaat al heel lang. Het werd ontwikkeld in de jaren dertig van de vorige eeuw. In 1939 is ECT voor het eerst toegepast in Nederland. In de jaren zestig en zeventig kwam er veel weerstand vanwege de opkomst van pillen, het geloof in ‘praten’ en de onaangename beelden van spierspasmen en botbreuken bij patiënten.

In het boek en de film One Flew Over the Cuckoo’s Nest komt schoktherapie negatief in beeld. Voor uitbehandelde mensen met een zware depressie biedt ECT als laatste redmiddel echter geregeld uitkomst. Datzelfde geldt voor mensen met therapieresistente schizofrenie.

Schoktherapie moet vaak worden herhaald. Bij een depressie soms tientallen keren, maar bij onbehandelbare schizofrenie zelfs honderden keren. Een veelvoorkomende bijwerking is geheugenverlies, dat zich vaak wel weer herstelt als de ECT wordt afgebouwd of gestopt.