Schippersechtpaar op intensive care door rattengif

De Milieu Ongevallen Dienst (MOD) doet onderzoek in Nieuwegein op het schip. Beeld RIVM

De man en de vrouw werden afgelopen woensdag door de brandweer van hun binnenschip gehaald in Nieuwegein. Het was toen nog niet bekend om wat voor gif het ging. Inmiddels is duidelijk dat in de lading zonnebloemschrootpellets (bedoeld als veevoer) een hoge hoeveelheid fosfine (rattengif) aangetroffen. Het schip ligt aan de kade en is afgezet. Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving.

Op de Facebookpagina van de ASV is te lezen dat een van de slachtoffers er zeer slecht aan toe is. De vrouw zou zijn overgebracht naar het UMC Utrecht. De familie van het echtpaar is inmiddels ingelicht. Een van de twee slachtoffers wordt op dit moment in coma gehouden.

Rattengif

Volgens de ASV heeft het echtpaar de lading dinsdagavond op hun schip geladen. Bij de lading pellets is een hoge concentratie fosfine aangetroffen. Volgens De Scheepvaartkrant wordt fosfine (een gas) in de zeevaart gebruikt om de lading tegen ongedierte te beschermen, onder meer tegen ratten. De Scheepvaartkrant meldt dat de lading gewoonlijk voldoende wordt gelucht voordat het op binnenvaartschepen wordt overgeladen, maar dat zou hier niet zijn gebeurd.

In het ruim zou een waarde van 15 ppm fosfine gemeten zijn, waar dit maar 0,2 ppm zou mogen zijn.

Vreeswijk

Het schip ligt op dit moment in de Lek, net buiten Vreeswijk (gemeente Nieuwegein). Daar is het afgezet en voorzien van gifvlaggen. Volgens het vakblad voor binnenschippers Schuttevaer is de lading overgeladen van een zeeschip in binnenvaartschepen in de haven van Amsterdam. Zeker dertien andere schepen zouden dezelfde lading hebben. Zij zijn allemaal ingelicht en de bemanning is van boord gehaald. Hoe het met hen gaat is niet bekend. Het RIVM en de Milieu Ongevallen Dienst doen op dit moment onderzoek.



Schuttevaer-hoofdredacteur Van der Meulen heeft gehoord dat het om 13 tot 22 schepen gaat. “Op last van de Inspectie SZW mogen vijf schepen niet meer verder varen. De bemanning is daar al van boord,” zegt hij tegen de NOS. Volgens hem is het onderzoek nog steeds gaande.

Fosfine is een kleur en geurloos gas dat wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel. Bij ratten veroorzaakte inname schade aan de nieren, lever, longen en hersenen. Mensen die in aanraking komen met het gas kunnen last krijgen van longirritatie, misselijkheid, hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid. Bij een ernstige fosfine-vergiftiging kunnen de symptomen zijn: persistente hoest, acuut longoedeem, trillen, coördinatiestoornissen, cyanose, geelzucht, hartstoornissen en nierstoornissen. Uiteindelijk kan de patiënt in coma raken en overlijden. Fosfine wordt in containers gespoten om ongedierte te bestrijden. Als de container wordt gelucht, vervliegt het gas weer. Dit is naar waarschijnlijkheid niet goed gebeurd in bovenstaand geval.