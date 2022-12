Schipholmedewerkers krijgen loonsverhoging van 11 procent

Beeld SEM VAN DER WAL / ANP

Dat maken vakbonden VPS, FNV en CNV Publieke diensten en Schiphol donderdagavond bekend.

De loonsverhoging vindt plaats in twee stappen. Op 1 april 2023 gaan de lonen met 8 procent omhoog, op 1 januari 2024 met nog eens 3,25 procent. Dit jaar krijgen alle werknemers en uitzendkrachten die op peildatum 15 december werken voor de Schiphol Group een eenmalige uitkering van 2000 euro. Deze bonus is afhankelijk van de contractduur en op basis van een fulltime aanstelling in de maanden oktober tot en met december 2022.

Minimumloon

Volgend jaar gaat ook de eindejaarsuitkering omhoog: die stijgt van 6,25 procent naar 8,33 procent. Tot slot gaat het minimumloon bij de Schiphol Group per 1 januari 2023 naar 14 euro per uur.

FNV voert al langer campagne voor het invoeren van een minimumloon van 14 euro per uur. Recentelijk heeft de vakbond bereikt dat dit bedrag ook gaat gelden voor gemeenteambtenaren en NS-personeel.

Reiskosten en duurzaamheid

Marcelle Buitendam, bestuurder FNV Publiek Belang is tevreden met het bereikte resultaat. “Voor ons was het belangrijk om de werknemers in deze tijd snel duidelijkheid te geven over een loonsverhoging. We zijn blij dat dat gelukt is.” Hij wijst erop dat de onderhandelingen op andere delen van de cao nog verder gaan: over reiskosten en duurzaamheid praten de partijen begin januari verder.

Bij Schiphol Group werken ruim 2300 mensen. Ze zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de hele luchthaven. De collectieve arbeidsovereenkomst geldt niet voor personeel van andere bedrijven die actief zijn op de luchthaven. De cao heeft een looptijd van 1,5 jaar en gaat in op 1 april 2023.