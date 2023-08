Schipholakkoord op de valreep verlengd, bonden maken zich op voor acties

FNV-leden hebben ingestemd met het voorbereiden van acties, te beginnen bij het grondpersoneel van KLM dat ervoor zorgt dat vliegtuigen en koffers worden afgehandeld. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Schiphol, FNV en CNV sloten vorig jaar op het hoogtepunt van de druktechaos een sociaal akkoord. Naast een ‘Schipholbonus’ van 1,40 euro per uur voor beveiligers en schoonmakers staan daarin ook allerlei afspraken over werkdruk, arbeidsvoorwaarden en het aannemen van nieuw personeel.

Die afspraken zorgden er de afgelopen maanden voor dat, onder meer met duizend nieuwe beveiligers, de drukteproblemen van vorig jaar uitbleven. Bagagemedewerkers krijgen inmiddels geen toeslag meer, volgens de bonden reden dat daar nog grote personeelstekorten zijn.

De overeenkomst loopt 1 september af. Schiphol en de bonden hebben woensdag afgesproken dat er een nieuw akkoord komt. Ze rekken de deadline daarvoor op tot 1 oktober, om in de tussentijd verder te praten over een ‘groot aantal’ details.

Afgesproken is een bonus voor beveiligers en schoonmaakpersoneel door te zetten, maar de hoogte daarvan is nog niet vastgesteld. Ook moet er nog een overeenkomst komen over werkdruk en roosters en het verwerken van alle afspraken in de verschillende cao’s.

Acties op til bij grondpersoneel KLM

Daarmee vervalt vrijdag wel het bijbehorende ‘vredesakkoord’, waarover geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. De bonden beloofden vorig jaar zo lang de overeenkomst liep geen acties te voeren. Die dreigen er nu wel te komen, te beginnen bij het grondpersoneel van KLM dat ervoor zorgt dat vliegtuigen en koffers worden afgehandeld.

De FNV-leden hebben inmiddels ingestemd met het voorbereiden van acties, allereerst met werkonderbrekingen. “We zijn uitonderhandeld,” zegt FNV-bestuurder David van de Geer. “Het gat is te groot. Wij vragen dit jaar 14,3 procent, wat in lijn is met wat in andere cao’s wordt afgesproken, en in 2024 prijscompensatie. KLM biedt 4 procent voor 2023 en 3,5 procent voor volgend jaar, plus eventueel 1,5 procent inflatievergoeding.”

Er dreigen volgens hem juist meer personeelsproblemen. “KLM biedt grondpersoneel sinds 2018 vijfjaarscontracten, waar wij destijds helaas mee hebben ingestemd. Die lopen nu stapsgewijs af, terwijl er enorme personeelstekorten zijn.”

Ook bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor luchtvaarttechnici heeft FNV de handdoek in de ring gegooid en worden acties voorbereid. Andere bonden daar praten wel nog verder met KLM. Daarnaast wordt bij de piloten nog gesproken, alhoewel vliegersverbond VNV wel alvast een actieteam heeft opgetuigd. Ook daar zijn de verschillen groot, ondanks een verbeterd loonbod van KLM.

Cabinepersoneel

Woensdag wordt nog overlegd over de arbeidsovereenkomst voor cabinepersoneel, waarbij FNV wel aanschuift. “Er is nog een groot verschil tussen de 12 procent die wij als grootste cabinebond vragen en wat KLM biedt,” zegt voorzitter Chris van Elswijk van Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). “Daar zit nog wel 5, 6 procent tussen. Ik hoop dat het gat gedicht wordt.”

“Overal om ons heen stijgen lonen 10 à 15 procent, van buschauffeurs tot in de zorg. Maar na een kleine inhaalslag vorig jaar staat het cabinepersoneel al enige tijd stil. We zijn nooit in de pas gegaan met de inflatie.”

KLM houdt zich op de vlakte nu de meeste onderhandelingen nog lopen. “We gebruiken de komende periode om te blijven onderzoeken hoe we tot een passende cao komen met alle betrokkenen,” aldus een woordvoerder.

De maatschappij wees eerder al op de noodzaak om kosten in de hand te houden, ook omdat KLM nog achterstallige belastingschuld (met rente) uit de coronaperiode moet terugbetalen, maar vooral omdat de krimpplannen van het kabinet als een zwaard van Damocles boven de ‘verdienkracht’ van het bedrijf hangen.

Daarnaast is de discussie over corona-afspraken nog niet beslecht. KLM zou zich volgens voormalig toezichthouder Jeroen Kremers niet aan de afspraken over coronasteun hebben gehouden door personeel in 2022 toch meer loon te geven – volgens KLM onontkoombaar vanwege de druktechaos op Schiphol en de personeelscrisis in Nederland.

Afspraken coronasteun

Volgens Kremers houdt KLM zich, met onder meer nieuwe loonsverhogingen, nog altijd niet aan die afspraken – iets wat KLM ontkent sinds de coronasteunafspraken in april zijn opgezegd. Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag heeft de Kamer toegezegd dit najaar te laten weten of er stappen komen tegen de maatschappij.

“De staatsagent speelt zeker mee in de houding van KLM bij de cao-onderhandelingen,” zegt Van Elswijk. “Krimp van Schiphol komt eraan. Maar het kan niet zo zijn dat het personeel daarvoor de prijs betaalt.”

VNC vreest dat met krimp niet alle miljardeninvesteringen in nieuwe vliegtuigen mogelijk worden, wat volgens KLM dreigt, maar de maatschappij ook onvoldoende geld verdient om haar personeel voldoende te belonen. “Dan kunnen ze ook niet investeren in loon en arbeidsvoorwaarden.”

“Wij hebben het kabinet en de Tweede Kamer daar als gezamenlijke bonden op gewezen en vinden dat een krimpbesluit aan een volgend kabinet moet zijn.” Het ziet er echter niet naar uit dat het demissionaire kabinet Schipholkrimp deze week ‘controversieel’ verklaart.

Veelverdieners

Voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie vindt de houding van KLM onbegrijpelijk. “We hebben dit voorjaar met KLM gesproken: kom nu in alle rust met kortlopende cao’s zodat je de discussie in ieder geval over de winter tilt. Iedereen kijkt KLM nu op de vingers na de kritiek van de staatsagent.”

“Dat was nu, zeker vanwege de val van het kabinet, de juiste weg geweest. Het is niet gebeurd. Nu zie je het resultaat en komt er alleen maar meer onrust rondom KLM. We rollen weer over de vloer, met het beeld van de veelverdieners bij KLM. Dat is niet goed.”