Schiphol wil ook in oktober het aantal passagiers verminderen

Beeld AP

Volgens Barin, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, moeten de passagiersaantallen met 18 procent omlaag. Schiphol wilde geen percentages noemen, maar een woordvoerder bevestigde dat ingrepen nodig zijn.

Over de precieze percentages worden nog gesprekken gevoerd, aldus de zegsman. Hij zegt dat het probleem vooral bij de beveiligers zit. Beveiligingsbedrijven zijn niet in staat om de gevraagde aantallen te leveren. Sterker, de komende periode is het aantal beschikbare beveiligers nog minder dan gedacht.

Marnix Fruitema, voorzitter van BARIN, stelt dat sinds het wegvallen van de zomertoeslag van 5,25 euro bruto per uur veel beveiligers hun heil elders zoeken. De problemen deze week waren volgens hem het gevolg van tientallen beveiligers die niet op het werk kwamen opdagen.